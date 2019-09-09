蓬佩奧：“如朝鮮棄核，美將提供安全保障”. September. 09, 2019 07:38. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國務卿邁克·蓬佩奧6日（當地時間）表示，“朝鮮擁核不會提供他們想要的安全保障”，敦促為推進無核化而舉行朝美工作磋商。蓬佩奧在強調這壹點的過程中，提到了主權國家擁有的本國防禦權，並表示，“如果朝鮮棄核，（美國）將提供他們想要的安全保障。” 蓬佩奧當天先後接受KCMO等密蘇裏州和堪薩斯州的地方廣播電臺的采訪，並就朝鮮相關問題表示：“保障朝鮮安全的不是核武器，而是與美國和世界就無核化達成協議。”在此過程中，他提到了自衛權，“所有國家都擁有自行防衛的主權”，強調了在朝鮮無核化時美國承諾保障其體制安全的立場。 他還提到特朗普總統和金正恩國務委員會委員長三次會面的事實，解釋說：“因為金委員長做出了承諾，所以很重要。金委員長承諾了無核化，美國承諾了朝鮮居民的光明未來。”他再次敦促稱：“我們真心希望金委員長和他的團隊能夠履行去年夏天在新加坡做出的承諾。” 據《華盛頓郵報》當天報道，美國國務院正在權衡在本月中旬舉行的聯合國大會上公開向朝鮮施壓的新措施。分析認為，朝鮮連工作磋商的對應部門都不予告知，壹天壹天地拖延磋商，在這種情況下，美國想利用聯合國大會這壹大規模國際舞臺，提高對朝施壓力度。 美國參議院民主黨重要議員們5日致函特朗普總統，要求他“在聯合國大會上確認朝鮮發射導彈違反了聯合國安理會決議，並敦促其采取措施"。民主黨議會代表查克·舒默和外交委員會幹事鮑勃·梅嫩德斯等8人在信中要求：“雖然朝鮮的彈道導彈試驗沒有直接威脅美國，但是對同盟國韓國和日本來說，這是明顯的威脅。”

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