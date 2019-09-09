特朗普指責塔利班發動恐怖襲擊，“取消秘密推進的和平談判”. September. 09, 2019 07:38. by 李世亨 turtle@donga.com. 美國為結束歷史上最長（18年）的戰爭“阿富汗戰爭”而與塔利班叛軍舉行的和平談判面臨破裂的危險。美國總統特朗普5日以阿富汗首都喀布爾發生的自殺性爆炸事件造成包括壹名美軍在內的12人死亡為由，突然宣布中止談判。 特朗普8日在推特上發文說：“今天分別試圖秘密會見塔利班領導人和阿富汗總統。但是，他們（塔利班）為了行使錯誤的影響力，發動了導致我們1名優秀的軍人和11人死亡的攻擊，並承認了這壹點”，“我立即取消了這次會晤，也中斷了和平談判。”當初計劃8日在戴維營見面，但是取消了。他抨擊說：“到底哪些人為了加強談判地位而殺害這麽多人？這只會使情況惡化。” 《紐約時報》報道稱，圍繞特朗普總統以犧牲者為由全面中斷談判的背後原因，人們紛紛猜測。有分析認為，最近塔利班的炸彈襲擊持續不斷，而且他們從未與美國簽署過不攻擊美國人的協議，因此這是特朗普為中斷談判的壹種借口。 特朗普總統壹直以費用問題為由，提出縮減駐海外美軍。阿富汗美軍的撤退也與此壹脈相承。但是，就連美國國務卿邁克·蓬佩奧、白宮國家安全顧問約翰·博爾頓、參議院司法委員會主席林賽·格雷厄姆等總統最親近的人也表示，“撤軍為時尚早，不能簽署和平協定”。 9名前阿富汗駐美國大使最近甚至發表聲明稱：“如果美軍全部撤出，阿富汗可能會因全面內戰而徹底崩潰。”在此情況下，塔利班繼續肆意發動恐怖襲擊，加大了人們的擔心，最終特朗普總統也只能接受。 隨著美國公開宣布停止對話，阿富汗政局將再次陷入混亂。預定於本月28日舉行的阿富汗大選能否順利進行還是未知數。 《紐約時報》評價說：“如果特朗普總統和塔利班領導人的會晤如期舉行，這有可能和6月底與朝鮮國務委員會委員長金正恩在板門店舉行的會晤相媲美。”塔利班長期保護2001年發動“9·11”恐怖襲擊的伊斯蘭極端武裝組織“基地”組織領導人本·拉登。在距離“9·11”恐怖事件18周年還有兩天之際，試圖將保護美國最大的宿敵武裝團體叫到美國總統別墅戴維營來，這本身就很罕見。

한국어