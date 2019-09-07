鋪好對話板增加核武庫，朝鮮的國際騙局. September. 07, 2019 07:47. . 聯合國安理會下屬的朝鮮制裁委員會在5日發表的報告中表示，朝鮮在無核化對話局面下，仍在繼續進行核武器和導彈項目的完善工作。報告評價稱，朝鮮繼續啟動寧邊鈾濃縮工廠等相關核設施，在導彈開發活動中也取得了明顯的技術進展。特別是，報告分析稱，朝鮮對加密貨幣的網絡黑客攻擊對大規模殺傷性武器的開發起到了資金來源的作用。 此次報告表明，朝鮮只是停止了核試驗和洲際導彈的挑釁，正在通過持續的核、導彈開發提高能力。報告說，朝鮮仍在繼續生產高濃縮鈾等核材料，增加武器庫，在提高各種導彈技術的同時，還擁有了突破彈道導彈防禦體系的能力。也就是說，最近朝鮮接連發起的短程導彈挑釁也將成為今後與美國進行協商時使用的具有威脅性的籌碼。 朝鮮對加密貨幣的黑客攻擊正在成為創造金融收益的新手段，起到了金正恩政權的資金來源作用。以17個國家為對象的至少35次黑客攻擊中，朝鮮盜取的金額最多達20億美元。回避制裁的手段也變得更加巧妙。非法轉運中不僅有深夜轉運、變換航線、偽造文件等手段，還有為回避啟航通知而利用拖運船等手段。在松散的制裁下，高級轎車等奢侈品流向了朝鮮。 這壹切都發生在以朝鮮無核化為前提的“對話局面”。壹度走向危機的韓半島去年轉為對話局面後，雖然不斷舉行熱鬧非凡的首腦會談，但並未達成任何實質性協議。結果，倒是被朝鮮用來爭取了時間。但是，既不破壞局面又拒絕對話，又容忍對韓挑釁的朝鮮騙局不會持續太久。在國際關系中，幻滅和轉折總是突然和戲劇性的。去年的對話局面也是如此。

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