不要讀，穿在身上吧. September. 07, 2019 07:47. . 文字是人類為克服與話語同時消失的語言的局限性而誕生的發明。通過使用文字可以留下記錄，實現了知識的傳遞，就算說其結果造就了歷史也不為過。 文字的種類也有多種多樣。羅馬字、漢字和阿拉伯文字在多個國家使用。相反，包括韓國的韓文在內，以及像日文、泰文壹樣，也有只在壹個國家使用的文字。就算是有再多的人使用的文字，如果不學習，也會變成“睜眼瞎”。不知道其含義，就只是壹種形態神奇的樣子。 有時候，對新文字和現有文字的新形態感到好奇的同時，也會感到神奇的美麗。小時候寫在占蔔本上的符咒，看起來真神奇。當然也很害怕。因為，用紅紅的染料隨意書寫的文字，不，其形態，看起來就像鬼角壹樣。 所以當文字與時尚結合後，也會誕生出意想不到的美麗。特別是到了現代，設計師們開始打造自己的品牌，展示自己的身份特性，文字就像畫壹樣被利用。追求簡約、節制設計的時裝設計師使用粗大、直線感覺的文字制作品牌標誌，而追求古典、優雅設計的時裝設計師，則使用手寫感覺的文字制作品牌標識，使用在招牌和隱藏在衣內的標簽上。 但是不知從何時起，壹直以隱藏為美德的標識，卻亂七八糟地湧現在衣服外面。在穿品牌體現自身經濟實力和社會地位的時代，即20世紀90年代和21世紀初，文字就是服裝品牌的身份特性。印在胸前和背部的巨大文字拉開了“文字時尚”的序幕。即使是再常見不過的T恤，只要印上文字，就能演變為從遠處就能看出的奢華時尚。 隨著韓國地位的日益提高和社交網絡服務的發展，與全世界溝通的現在，對韓文的關心也越來越大。不久前，壹位海外著名流行歌手身穿印有“湖南鄉友會”字樣的T恤的狗仔隊照片成為熱門話題。當然，他跟光州和木浦沒有任何關系。也許不是因為文字的意義，而是因為文字的形態和顏色漂亮才穿的吧？這個夏天，以韓文為表現工具的時裝藝術展也在意大利米蘭歷史悠久的時裝博物館帕拉喬牡丹島舉行。包括韓國在內，共有6個國家的73名時尚藝術家參與的展覽可以說是文字時尚的新實驗。 在競爭日益激烈的全球時尚市場，或許文字時尚是代表同時代精神的時尚信使，也是為日益普及的大眾時尚增添新個性的出路。而且，為時尚產業註入活力，在經濟上創造銷售。多虧了祖先們創造的文字，子孫後代才能受益匪淺。

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