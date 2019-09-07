迷失方向的“3後衛試驗”，使不上力的孫興慜和李康仁組合. September. 07, 2019 07:45. by 李元洪 bluesky@donga.com. 備受廣大球迷關註的“孫興慜-李康仁”組合亮相。 但是看起來需要改善的地方很多。 5日(當地時間)，在土耳其伊斯坦布爾舉行的韓國隊與格魯吉亞隊的熱身賽中，國家隊主教練保羅•本托率領的韓國隊以2比2與對手戰平。韓國隊在上半場第40分鐘先失一球，但在下半場第2分鐘和下半場第40分鐘，憑借黃義助的梅開二度逆轉了比賽。但下半場第44分鐘，韓國隊再次丟球，被格魯吉亞隊扳平比分。 本托主教練本場沒有沿用此前一直使用的四後衛陣型，而是祭出了三後衛的3-5-2陣型。金珍洙、黃喜燦被安排在中場左右兩側，權昶勛和李康仁坐鎮中場中路。孫興慜和李庭協是兩大突前前鋒。 本托主教練的意圖似乎非常明確。通過擅長邊路突破的金珍洙、黃喜燦分散對方的中路防守，借著這個機會讓技術出色的權昶勛和李康仁給孫興慜送直傳球，或親自向前推進攻勢。 但是在實戰中卻有所不同。前方傳球消失，孫興慜為了接球經常跑回到中場。因為球隊中路控制崩塌了。大部分進攻型中場球員都大舉前進，與後防線拉開了距離。當對手突破這個空當進行反擊時，中場球員需要快速轉換防守，但未能做到。有人指出，今後中場球員需要積極參與防守。 孫興慜表示“球員們不盡全力是丟臉的”，並站出來表態稱，“如果是這樣的競技狀態，那麽將無法參加世界杯。”本托主教練也在比賽結束後評價道：“從上半場比賽內容來看，是到目前為止的17場比賽中最糟糕的。” 當天，備受關註的李康仁以18歲零198天的年紀(歷屆最年輕第7位)首次參加A級比賽。無論是上半場初期避開壓力，送出犀利的傳中，還是下半場第6分鐘任意球情況下擊中門柱的精準左腳射門，都再次證明了他的成長可能性。不過，在與對手的粗暴拼搶後，他幾次倒在球場上，此後狀態不佳，競技水平下降。 李康仁當天沒有被賦予他喜歡踢的右前衛位置或像20歲以下世界杯時一樣不分位置的自由人。優點是左腳攻擊和在前方的創意性作用多少受到了限制。本托主教練也表示：“總體上，球隊的表現並不好，再加上踢的也不是平時踢的位置，所以很難通過當天一場比賽就對李康仁作出評價。”但從要求球員能勝任多個位置的現代足球的趨勢來看，執行多樣化任務及積極參與防守，對於李康仁本人的成長來說也是必要的。 本托主教練本場換下6名球員進行了試驗。其中，當天首次參加國家隊A級比賽的李東炅通過沈著的控球和斜傳球，再次展現了可能性。 10日，韓國國家隊將與土庫曼斯坦隊進行2022卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽首場比賽。

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