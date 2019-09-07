臺風“玲玲”7日貫通韓半島. September. 07, 2019 07:46. by 姜恩智記者 kej09@donga.com. 7日，韓半島全境將進入今年第13號臺風“玲玲(LINGLING)”的影響範圍。玲玲當天將沿著西海岸北上，下午5點左右登陸朝鮮黃海道，貫通韓半島。特別是，由於風力較大，預計在中秋節即將收獲的農家或設施將遭受損失。 玲玲途經臺灣溫暖的海域，發展成為了強勁的中型臺風。預計7日強風半徑為350至380公裏，最大風速可達每秒37至40米。氣象廳提醒說：“在島嶼地區，尤其是西海和南海岸地區，可能會刮創紀錄的強風。”到8日為止，受臺風影響，濟州和南海岸的降雨量將達到100~200毫米，濟州山地的降雨量將達到400毫米以上。據預報，中部和全羅地區也將有50至100毫米以上的降雨。

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