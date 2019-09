“奈飛勝過電視”,新媒體改變了日常生活. September. 07, 2019 07:46. by 李?? baltika7@donga.com. “看看奈飛(Netflix),休息壹下(Netflix and chill)?” 像“吃包方便面再走?”壹樣,現在在美國已成為日常慣用語句的奈飛正在滲透到世界各地,改變著收視節目的模式。我們的日常生活怎麽樣?因為周末時間壹股腦看完新推出的多集而頂著兩個黑眼圈的上班族,或為了共享賬號而找人壹起收看“4Plix”。在奈飛電影《玉子》在戛納國際電影節上亮相後,人們對電影院和流媒體這個“容器”提出了根本性的問題。 該書匯集了世界媒體學者們以“刷劇”“推出壹撥”“推薦算法”等關鍵詞為中心,對奈飛改變的風景進行如同經線緯線般的梳理後得出的結果。分析奈飛所取得的飛躍性增長的原因,以奈飛自行制作的《女子監獄(Orange Is the New Black)》《紙牌屋(House of Card)》等內容為中心,對其生產、發行系統進行了分析。通過用戶采訪對奈飛給觀眾的收視習慣和模式帶來了什麽樣的變化的研究,也非常有趣。

