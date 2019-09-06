柳賢振雙腿使不上勁，未能取得個人賽季第13勝. September. 06, 2019 07:31. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 5日，在美國洛杉磯道奇體育場舉行了洛杉磯道奇隊與科羅拉多隊的比賽。道奇隊先發投手柳賢振(32歲)在第2局向對方首發擊球手雷恩•麥克馬恩投出第9個球後，失去了身體重心，向前倒下。觀看比賽的MBC解說員金炳賢(音)擔心地說：“身體平衡似乎崩潰了。”雖然柳賢振斷然拒絕說“只是踩錯了地而已”，但場面讓人懷疑他的體力下降。 柳賢振當天在4又3分之1局內投了93個球，取得了6個被安打、失3分的成績。四個四壞球上壘，是他本季的單場個人新高。雖然球隊以7比3領先，但是柳賢振未能打滿5局，失去了個人第13勝的機會。第5局，柳賢振連續讓對方擊球手取得安打，在1人出局1、2壘有人的危機延續後，道奇隊主教練大衛•羅伯茨決定替換他。繼上月24日與紐約洋基隊的比賽(4又3分之1局失7分)，30日與亞利桑那響尾蛇隊的比賽(4又3分之2局失7分)後，連續3場比賽未能打滿5局。本場過後他的平均責任失分從2.35上升到2.45。目前他只領先亞特蘭大麥克•索羅卡(2.53)的0.08分，美國職業棒球大聯盟平均責任失分第一位的守城變得撲朔迷離。 為了擺脫最近的低迷狀態，他在出場準備過程中做出了改變，但效果並不理想。平時不進行候補投手投球的柳賢振在此次出場之前還破例與投手教練裏克•赫尼科特一起進行了候補投手投球，調整了投球姿勢。柳賢振在上月30日與亞利桑那隊的比賽結束後表示“對方擊球手似乎適應了我的球”，預告了投球戰略變化，但力量下降的直線球和平淡的變化球沒有好轉，投球數開始增多，節奏被打亂。 對於體力問題，他再次予以否認。柳賢振表示：“投球平衡問題。感覺身體向前傾。休息似乎不會帶來太大的幫助。當務之急是糾正控球。”羅伯茨教練表示，“期待柳賢振能夠完全結束賽季。因為在季後賽之前還有時間重新調整，所以並不擔心。” 道奇隊憑借替補陣容的出色發揮，以7比3取得了勝利。道奇隊憑借本場喬克•彼得森擊出的兩個本壘打，以250記本壘打刷新了國家聯盟單賽季球隊最多本壘打紀錄。

한국어