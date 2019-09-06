基因組解開了印度河流域文明的秘密. September. 06, 2019 07:32. by 東亞科學記者 尹新英 ashilla@donga.com. 對500多名古人類的基因組（生命體所具有的DNA的總合）的解讀結果顯示，創造世界四大文明之壹的印度河流域文明的主人公，都是從現在的伊朗地區移居過來的人類的後代。據分析，他們自己實現農業革命，創造了高水平的城市文明，但由於氣候變化分散到各處，與東南亞及歐洲遊牧民混雜在壹起，成為當今的南亞人。 美國哈佛大學醫學院戴維·萊西教授領導的研究小組從大約8000年前至今生活在中亞和南亞地區的523人遺骨中解讀基因組，揭示了南亞人遷徙及文明進化的路徑。研究結果分別發表在國際學術雜誌《科學》和《細胞》6日刊上。 印度河流域文明是約4500至3500年前在印度西北部和巴基斯坦地區繁盛的古代文明。他們建成了壹個擁有發達農業、具有“哈拉帕”和“莫亨佐達羅”等排水渠、有著數萬人口的規劃城市。與美索不達米亞等其他文明的貿易也很活躍。然而，大約3500年前，氣候變化導致該地區急劇幹燥，相當多的人口被迫遷移到其他地方，文明崩潰。這是人類歷史上最重要的古代文明之壹，但由於氣候炎熱潮濕，很難從遺骸中提取DNA，因此無法揭示他們的遷徙路線。但是隨著人類的移居，他們開始與當地見到的其他人類交流基因，因此可以追蹤混合的基因比率，查明他們的遷徙路徑。 萊西教授團隊與印度研究團隊壹起，從生活在中亞和南亞的約8000年前開始至今的523名人類遺骨中提取了基因組並進行解讀，闡明了人類在很長時間內遷徙的路徑。此外，研究人員從印度河文明的代表城市之壹拉基加裏發掘的61具遺骨中采集樣本，了解當時人類的真實身份。萊西說：“由於天氣炎熱和潮濕而遭到破壞，每個人的基因組無法解讀，但可以收集61人的部分DNA，從而掌握整個群體的基因組特征。” 研究結果表明，引領印度河文明的祖先是生活在伊朗地區的古代伊朗人。古代伊朗人的祖先則被確認為生活在比它更西邊的土耳其東北部地區的人類。也就是說，印度河流域人的“母親”是古代伊朗人，“奶奶”是土耳其東北部地區的人類。 土耳其東北部地區素有“肥沃的新月地帶”之稱，是農業的發祥地。因此，人們壹直認為，印度河流域人是從“奶奶”土耳其東北部人類那裏學到了農業。但此次研究結果證實，這種農業傳授並不存在。古伊朗人從土耳其東北部分離出來的時間是1.2萬年前，而當時人類最早的農業還沒有產生。可以說，印度河文明自行產生了農業。 此外，在印度河流域文明崩潰後，印度河流域人與東南亞人混合在壹起。他們還和被推測生活在俄羅斯莫斯科南部草原地帶的青銅器遊牧民亞姆那亞族混居。據調查，這樣形成的混血印度河流域人成了現在的印度等南亞人。研究團隊表示，這壹過程中，英語等歐洲語、印度語、伊朗語、俄語等全世界30億人使用的語言群“印歐語系”在歐亞大陸擴散開來。

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