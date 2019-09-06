36歲老將的無安打無得分比賽意味著什麽？. September. 06, 2019 07:32. . 因柳賢振的突然低迷，國家聯盟賽揚獎競賽變得撲朔迷離，但在美國聯盟，休斯敦太空人隊的王牌投手賈斯汀•維蘭德(36歲)開始站穩腳跟。2日他完成了個人職業生涯第三次無安打無失分(也稱無安打無上壘)比賽。在100多年的美國職業棒球大聯盟實現歷史上三次以上無安打無失分的投手只有6人。 一度引發“是不是已經過氣了”擔憂的維蘭德在2017年轉會到休斯敦隊後，正在迎來生涯第二個全盛期。休斯敦隊用數據科學使他復活。用超高速照相機精密分析滑行曲線球，矯正了旋轉軸。其核心是改變握球手法，雖然速度有所下降，但落差更大。此後，維蘭德用滑行曲線球抓住脫三振的一半左右，重新復活。隨著他的復蘇，休斯敦隊在那一年獲得了隊史第一座世界大賽(WS)的冠軍獎杯。 不只是維蘭德。2013年的科林•麥克休是沒能贏得一場勝利，平均責任失分超過10分的毫無頭緒的投手。但休斯敦隊引進了他。通過大數據系統分析球的旋轉次數，發現麥克休的鉤球旋轉次數明顯多。休斯敦隊要求麥克休用鉤球代替直球來決一勝負。2014年取得11勝，2015年更是一下子躥升至19勝。醜小鴨變成了白天鵝。 數據分析，最近不是每個人都在做嗎？但是做和做出成果是兩碼事。進入2010年代以後，休斯敦隊是所在賽區排名最末位的球隊。2011年球隊引進跨國咨詢公司麥肯錫出身的傑夫•盧諾後，在數據上尋找突破口。 但事情並沒有想象中那麽簡單。熟悉現有語法的成員們的抵觸非常大。比如，在分析數據追求防守站位(針對擊球員調整防守球員的位置)時，遭到投手們的極力反對。盧諾強調了平凡的內野地滾球因站位錯位而成為安打的失敗事例。盧諾團長表示：“隨著反彈的加大，某個時間點上所有的一切都回到了原來的位置。”基於這些原因，美式足球、籃球、足球等其他項目球隊也在兩三年後放棄了數據政策。 巨大的數據如果沒有共識，也就沒有效果。盧諾認為，要想改變球員的行為，必須讓他們理解為什麽這樣做會獲利。有了成功的例子，幾名球員開始擁護工具(數據分析)，其他球員也認真聽取了數據分析。球隊雇用了一名具有編程能力的棒球教練，球員們開始利用數據進行思考。文化就此形成。這樣，麥克休迅速崛起，維蘭德復活，球隊奪冠。 本賽季顏面盡失的職業棒球樂天隊表示，將通過數據基礎運營進行變革。從制造業到服務業，不僅是一般的企業，政府也開始重視第四次產業革命，強調數據的作用。 但是我們現在還只把數據當成技術。相信只要把設備和技術員拿來就可以了。從休斯敦隊的例子來看，數據並不是簡單的技術。這是全體成員共同呼吸的一種文化。也就是說，必須以數據為中心重組組織。非常堅強的維蘭德和讓他復活的休斯敦。這是值得我們認真思考一下的部分。

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