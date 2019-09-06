特朗普稱“為幫助韓日花了很多錢”，在防衛費分攤上施壓. September. 06, 2019 07:31. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普4日（當地時間）表示不滿說，美國為幫助全世界花了很多錢，並提到了韓國和日本。分析認為，從本月中旬起正式進行防衛費分攤額磋商，特朗普此舉意在向韓國等主要同盟國施加更加壓力。 特朗普當天在白宮接受記者采訪時回答了有關與中國在南海問題上分歧的問題，在談到盟國合作時說：“我們花了很多錢幫助日本、韓國和菲律賓。”他接著說：“他們不會為我們做很多事情”，“我們正在幫助全世界的許多人，而他們絕對沒有感謝過我們。”他還抱怨說：“我從未見過要求他們感謝的領導人。” 分配給韓美聯合司令部的戰時掩體和駐韓美軍空軍基地等2處的美軍建設項目相關資金的執行被中斷，似乎也將成為增加防衛費分攤額的壓力因素。美國國防部當天批準動用36億美元（約合43450億韓元）的軍隊預算，用於防止非法移民流入的南部國境隔離墻建設。資金到位因此推遲的127個軍事設施相關項目中，包括韓國京畿城南市探戈指揮所和全羅北道群山市美國空軍基地的無人飛機機庫建設項目。分配到此處的預算是7050萬美元（約合850億韓元）。 據悉，特朗普政府最近以白宮國家安全事務助理約翰·博爾頓、國務院負責東亞太事務的助理國務卿斯蒂爾·韋爾、國防部長馬克·埃斯珀接連訪韓為契機，提出每年需要48億美元的駐韓美軍維持費用，是現有分攤額的5倍。

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