中美貿易談判下月重啟，特朗普稱“華為問題不是談判對象”. September. 06, 2019 07:31. by 朴湧 parky@donga.com. 美國和中國將於10月初在華盛頓恢復高級別貿易磋商。中國中央電視臺報道稱，中國國務院副總理劉鶴5日上午與美國貿易代表部代表羅伯特·萊特希澤和財政部長史蒂芬·姆努欽通電話，雙方決定於下月初舉行第13次中美經貿高級別磋商。《華爾街日報》也報道：“美國方面也確認了通話事實。幾周後，高級別磋商將在華盛頓舉行。” 雙方正在向對方施加壓力，以使談判有利於自己。美國預告稱，從下月1日開始，將把2500億美元的中國輸美產品的關稅提高到30%，比目前高出5個百分點。中國也要求美國立即撤回報復關稅並解除對華為的制裁。 美國總統特朗普當天在白宮表示：“如果我和中國什麽都不做，美國股價可能比現在高出1萬點，但必須有人這樣做。他們（中國）無法控制。每年從美國搶走5000億美元，其中包括盜竊知識產權。”他接著表示，“我們從中國收回了數百億美元，但美國進口商品價格沒有上漲，或者上漲非常小。中國支付了大部分或全部”，主張征收關稅的合理性。他表示：“如果他們願意達成協議，會達成協議；如果他們不願意，那也沒關系。（中國經濟）到了歷史上最糟糕的地步。如果我是他們的話，會想達成協議。” 對於中國最大的通信設備企業華為，他斷然表示：“現在它不是（我）希望討論的問題。這是國家安保問題。”分析認為，將根據中國的磋商態度決定是否解除針對華為的制裁。據路透社報道，美國檢方在華為涉嫌違反制裁伊朗禁令的訴訟中，以存在“利害沖突”為由，要求法庭排除華為方面的代表律師——美國前法務副部長詹姆斯·科爾。 鑒於此，在下月初的談判中，兩國在中國盜竊知識產權、向國營企業支付補貼、強迫外資企業轉讓技術等現有問題上的對立將更加激烈。《華爾街日報》表示：“白宮方面正在等待，中國會把什麽帶到談判場來。”部分人預測中美會進行壹種“小交易”，中國追加購買美國農產品，美國則解除華為制裁。 有分析認為，由於雙方都表示不惜進行長期戰爭，貿易戰有可能持續到明年11月美國大選以後。花旗銀行在當天的報告中預測，雙方在大選前不會達成協議。相反，奧本海默資產管理公司首席投資分析家約翰·斯托爾茨珀斯對美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）作出了不同的分析：“有可能在明年2月的大選預選節點達成協議。”

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