“親身感受一下吧”，改良後的三星首款折疊屏智能手機Galaxy Fold 6日亮相“IFA 2019”. September. 06, 2019 07:32. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星電子重整因屏幕缺陷爭議而經歷一次陣痛的首款折疊式智能手機“Galaxy Fold”(照片)，於6日(當地時間)在德國柏林舉行的“IFA 2019(國際電子消費展)”上亮相。同時，三星還為遊客準備了親身體驗該產品的空間。 在韓國國內上市前一天的5日，在三星電子在以國內媒體為對象舉行的體驗會上，記者首次接觸到了Galaxy Fold。可以一只手拿在手裏的大小讓人印象深刻。折疊後的小屏尺寸為4.6英寸，比普通Galaxy系列的寬度要窄。支持側面指紋識別，在自然輕握的狀態下可以解除鎖定。 展開屏幕，7.3英寸的“無限折疊屏(Infinity Flex Display)”就一覽無余地展現在用戶的面前。支持折疊狀態下使用的應用程序直接移動到大屏幕的“應用程序連續性功能”，可以不間斷地使用智能手機。 內部畫面中同時使用多個應用程序的“多活動視窗(multi active windows)”功能也非常突出。最多可以同時打開3個應用程序，邊看視頻邊上網搜索的同時可以傳送信息。在展開屏幕的狀態下運行3個應用程序，左側部分有一個應用程序，右側部分分為上下兩部分，每個應用程序都有自己的位置，通過手指拉拽可以方便地變換位置，打開關閉。 另外，通過該機背面搭載的三重相機，展開產品時的雙攝像頭，折疊時的滑蓋攝像頭，可以進行多種拍攝。分析被拍攝體和背景、時間等的“場景最佳拍攝功能”支持汽車、小狗、嬰兒等共30種拍攝模式。分析1億張照片並提出最佳拍攝構圖的《拍攝構圖指南》也是消費者感到魅力的部分。三星Galaxy Fold在韓國國內的售價約為239.8萬韓元。

한국어