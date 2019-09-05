賽馬，國內唯一國際比賽韓國杯將於8日開幕. September. 05, 2019 07:34. by 李承鍵 why@donga.com. 今年迎來第四屆的韓國唯一的國際賽馬大賽“韓國杯”和“韓國短距離跑賽(Korea Sprint，又稱韓國爭先賽)”將於8日在首爾賽馬公園舉行。 韓國杯和韓國短距離跑賽將分別決出長距離(1800米)和短距離(1200米)的最強賽馬。截止到去年，韓國杯的總獎金為10億韓元，韓國短距離跑賽為7億韓元，但從今年開始，韓國短距離跑賽的總獎金也提高到了10億韓元。冠軍獎金分別為5.7億韓元。由於總獎金高達20億韓元，是國內賽事獎金最高的，因此並不是隨便派匹馬就能參賽的。韓國馬事會通過“國際賽馬參賽馬選定委員會”嚴選參賽馬匹。 韓國、美國、英國、法國、中國香港等5個國家(及地區)將參加此次比賽。值得關註的是，連續3年獲得韓國杯冠軍，最近2年連續獲得韓國短距離跑賽冠軍的日本沒有參賽。日本積極利用地理上的優勢，從元年開始大舉派出優秀馬匹參賽，幾乎獨吞獎金，但考慮到最近日益惡化的韓日關系，此次被排除在邀請對象之外。對於東道主韓國隊來說，這是首次有機會沖擊冠軍。 參賽賽馬的能力可以用“國際評定等級”來推測。評定等級是用0~140的數字來表示的，數字越大表示馬的能力越強。截止到8月末，世界排名第1位的賽馬的國際評定等級分為127分，而在參加本次韓國杯的賽馬中來自美國的“羅恩•塞勒”以112分居榜首。韓國派出的對抗馬是“石豆”。今年3月，在世界最高總獎金(130億韓元)賽事“迪拜世界杯”上，國際評定等級分108分的石豆作為韓國賽馬首次進入決賽，掀起了一股旋風。韓國馬事會會長金樂淳(音)表示：“韓國杯、韓國短距離跑賽從海外參賽馬的水平、獎金規模等方面來看，在世界範圍內都毫不遜色。希望大家能夠大力支持，讓韓國的‘國家代表之馬’們取得好成績。” 馬事會計劃將本次大賽的實況放送(轉播)到美國、英國、澳大利亞等10個國家。

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