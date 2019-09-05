MLB 4~5日上演賽揚獎熱門候選人大型比賽. September. 05, 2019 07:34. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 美國職業棒球大聯盟(MLB)國家聯盟賽揚獎(Cy Young Award)候選人雅各布•迪格倫(31歲•紐約大都會)和馬克斯•舒爾澤(35歲•華盛頓國民)在先發對決中雙雙失掉4分。5日將首發出場的柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)獲得了與他們拉開平均責任失分差距的大好機會。 迪格倫和舒爾澤4日在美國華盛頓國家公園球場舉行的比賽中展開了先發對決。因背部疼痛被列入傷員名單，上月23日才復出的舒爾澤當天雖然參加了復出後的首次6局比賽，但遭遇5個被安打(1記被本壘打)失4分，成績並不理想。到第3局為止，沒有遭遇安打的舒爾澤僅在第4局就送出了包括喬•帕尼克(29歲)的2分本壘打在內的5個安打。迪格倫到第7局為止，以2失分表現不錯，但在第8局未能抓住出局，被胡安•索托(21歲)擊出2分本壘打，從而以7局8個被安打，4失分的成績下場。華盛頓隊在5比10落後的第9局下半局連得6分，最終以11比10戲劇性地實現超級大逆轉。 在當天比賽之前，以2.46的平均責任失分緊追柳賢振(2.35)的舒爾澤在6局中失4分，平均責任失分上升到2.60。迪格倫的平均責任失分也從2.66上升到2.76。在5日與科羅拉多隊的主場比賽中，先發上場的柳賢振如果能把平均責任失分從2.35降到更低的話，將會進一步拉大與他們之間的差距。4日，道奇隊以5比3戰勝科羅拉多隊，取得了賽季第91勝(50負)，距離西部賽區冠軍又近了一步。 另外，邁克•特勞特(28歲•洛杉磯天使)和皮特•阿隆索(25歲•紐約大都會)當天雙雙擊出本賽季第44記本壘打，再次與科迪•貝林澤(24歲•洛杉磯道奇)站在同一起跑線上。在與奧克蘭隊的客場比賽中，作為2號擊球手兼中堅手首發出場的特勞特從第1局開始就擊出了本壘打。大都會隊的阿隆索在與華盛頓隊的比賽中，在第9局打出2分本壘打。

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