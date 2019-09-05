中產階層減少、青少年夢想成為“公務員”的國家. September. 05, 2019 07:34. . 中產階層的比重，是衡量壹個國家政治、經濟穩定性的標尺。我國的中產階層每年都在變薄，貧困階層的比重則在增加，這是最近我國社會出現的經濟不滿和政治不穩定的根本原因。 最近企劃財政部公布的數據顯示，今年第二季度（4月至6月）中產階層的比重為58.3%。在所有家庭收入的中段排名中，如果將下層的50%即50%∼150%的家庭稱為中產階層，2015年為67.9%，2016年為66.2%，2017年為63.8%，2018年為60.2%，其比例持續下降。不到中等收入50%的貧困家庭的比例，則從2015年的12.9%上升到了今年第二季度的17%。 文在寅政府執政以來重點實施的壹系列收入政策是否反而起到了反作用，值得反思。中產階層的減少是政治、社會的不穩定因素，同時很有可能發展成為消費減少、投資不振和工作崗位減少。 當然，中產階層的沒落，並不僅僅是韓國的現象。從今年4月經合組織發表的報告來看，全體會員國中產階層（中層收入的75%∼200%）比率在80年代中期為64%，到2010年代中期下降到了61%。經合組織指出，這是對現有政治圈感到幻滅、標榜保護主義和國粹主義的民粹主義的原因。 更大的問題是，中產階級比例日益下降、社會穩定性發生動搖的現象，甚至影響到了青少年未來的發展方向。“嬰兒潮”壹代10人中有7人是中產階層，但下壹代卻減少到6人。令人擔心的是，再下壹代中能否保住5人水平。看著中產階級逐漸下沈的現象，相比挑戰和成就，青少年更希望找到壹份穩定的工作，這或許是必然的現象。 最近以首爾的1390名初中生為對象進行的前途選擇調查中，10人中有4人回答對未來“沒有”希望，回答“有”的學生中，排名第壹的選擇是“公務員”，占19.9%。這比排在第二位的“專業工作”（10.4%）的近兩倍。中產階層越來越萎縮，青少年未來最好的希望就是公務員，進入大學後多半準備公務員考試，這種國家的未來是黑暗的。

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