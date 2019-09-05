所羅門的智慧. September. 05, 2019 07:35. by 美術評論家 . 聖經中所羅門被稱為“智慧之王”。他以明智的判斷力和決斷力，引領了以色列的太平盛世。圍繞兩位母親搶奪壹個孩子的判決的故事，濃縮了所羅門的智慧。兩個女人在同壹屋子、同壹時間生下孩子，在其中壹個孩子死後，兩人都聲稱活著的是自己的孩子，發生爭吵後找到了所羅門，所羅門用他的智慧的判決，查明了孩子的親生母親。 這個故事受到許多畫家的歡迎，17世紀巴洛克美術的最著名畫家魯賓斯也把這個主題搬上了畫卷。充滿活力的筆觸、華麗的色彩、戲劇般的畫面構成方式，充分體現了巴洛克風格的特點。畫作描述了所羅門王為了查明孩子的真正母親、命令將孩子切成兩半分給兩人的瞬間。接到國王命令的士兵拿起刀子，壹副馬上就要把孩子砍成兩半的架勢。他用左手抓住孩子的壹個腳脖子，倒拎著孩子。對此，身穿黃裙的女子大驚失色，說自己不是親生母親，讓把孩子交給另壹個女人。相反，身穿白裙的女人卻堅持要把孩子劈開、兩人各拿壹半。 誰才是真正的孩子母親呢？明知在國王面前說謊會難以保全性命，但親生母親為了救孩子，還是撒了謊。當然，如果是現代的法庭，國王反而會被控告犯有脅迫罪或虐待兒童。但該畫所傳達的信息是明確的。這就是為了守護珍貴的東西而獻出生命的大愛精神和區分真假的領導者的判斷力和洞察力的重要性。 亞裏士多德說：“了解自己是壹切智慧的開始。”據說，所羅門在成為國王後，曾向上帝祈禱賜與智慧而不是其他東西。或許，所羅門最明智的判斷，是他很清楚自己缺少什麽，並努力去爭取這些東西。因為無論是個人事務還是國家事務，擺脫困境需要的是智慧，而不是知識、財富和力量。

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