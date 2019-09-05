前駐韓美軍司令：“對韓國推進提前歸還美軍基地感到驚訝”. September. 05, 2019 07:34. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 針對青瓦臺最近推進駐韓美軍提前返還26個基地壹事，前駐韓美軍司令文森特·布魯克斯2日（當地時間）表示：“韓美聯合司令部遷移問題取決於韓國政府的決定”，“在還沒有具體決定的情況下推進提前返還基地，這壹點令人驚訝。” 據“美國之音”電臺4日報道，布魯克斯還表示：“今年6月韓美國防部長就聯合司令部遷往平澤壹事達成協議，產生了‘新的時間表’，但由於雙方還需要就遷移方法和本部設施在平澤基地內的部署等細節進行協調，因此時間還可以往後推。” 布魯克斯從2016年4月到去年11月擔任駐韓美軍司令，他表示：“在任期間，決定盡快推進美軍基地遷往平澤的計劃，並完成了駐韓美軍、聯合國司令部和美軍第二師團司令部遷往平澤的事宜，”“雙方同意，除龍山基地暫時保留部分設施外，其他都要在今年之內遷走。”他還強調：“聯合司令部總部遷往何處，以及在新的地點如何維持等，都取決於韓國。” 此前，青瓦臺8月30日宣布：“決定積極推進駐韓美軍提前返還基地。”據悉，韓美軍方將於10月末左右在首爾舉行的第51屆韓美安保協議會上最終決定聯合司令部總部遷移計劃等。

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