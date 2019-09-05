駐韓美軍：“朝鮮超大型火箭炮就是KN-25彈道導彈”. September. 05, 2019 07:34. by 黃仁贊 hic@donga.com. 據記者4日確認，駐韓美軍給朝鮮上個月24日在鹹鏡南道善德向東部海域發射的“超大型火炮”貼上了“KN-25”的代碼。該火箭炮的直徑（彈頭直徑）為600毫米，駐韓美軍評價它事實上是新型短程彈道導彈。據悉，駐韓美軍已將上述分析結果向美國印度太平洋司令部和美國國防部作了報告，並與韓國軍隊共享。 據多名政府消息人士透露，駐韓美軍在對從鹹鏡南道善德發射的該發射體進行分析後，得出了它與朝鮮7月31日和8月2日發射的“新型大口徑炮操控火箭炮”不同的結論。據駐韓美軍判斷，該武器的直徑更大、彈體也更長。 根據朝鮮公開的照片和偵察衛星及雷達等捕捉到的情報，駐韓美軍將超大型火箭炮的直徑評估為600毫米，並將其命名為“KN-25”。美軍壹向對朝鮮的新型導彈、火箭炮等貼上“KN（Korea North）”和數字相結合的識別代號，並監視相關動向。此前，在朝鮮5月初首次發射“朝鮮版伊斯坎德爾”導彈後，駐韓美軍將其確定為新型短程彈道導彈，並將其命名為“KN-23”。駐韓美軍認為，超大型火箭炮的飛行軌跡與典型的彈道導彈的拋物線軌跡壹致，飛行速度（音速的6.5倍以上）也大大超過現有火箭炮，因此認為它屬於新型短程彈道導彈，正在進壹步分析。

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