三星電子在歐洲建立前哨基地“三星KX”品牌展示館. September. 05, 2019 07:34. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子3日(當地時間)在位於英國倫敦北部國王十字地區的Coal Drops Yard購物中心開設了品牌展示館“三星King's Cross(Samsung KX)”。自2014年從倫敦撤出智能手機旗艦店後，時隔5年在倫敦建立了攻占歐洲市場的前哨基地。此次三星KX不僅將智能手機，還將家電、電視集於一身，其戰略是超越蘋果商店，打造與眾不同的“三星品牌體驗”空間。這是繼美國紐約、德國法蘭克福、法國巴黎、越南胡誌明市、日本東京等城市之後的第6個三星國際品牌展館。 三星電子計劃，在Coal Drops Yard最高層以1858平方米(約562坪)規模開業的King's Cross內展開融合文化和信息技術(IT)的綜合營銷。為此，與普通賣場不同，將蓋樂世智能手機、8K QLED電視、Bespoke冰箱等自然地擺放在了由畫廊、咖啡廳等氛圍構成的展示館的每個角落。三星相關人士解釋說：“我們想營造一種能夠最大限度舒適地接受三星代表產品的氛圍。” 此外，King's Cross內還準備了豐富多彩的體驗區。首先，訪客們可以體驗三星電子和哈曼公司共同開發的車載“Digital Cockpit”。Digital Cockpit是指在汽車內控制家中智能家電產品和電燈等物聯網(IoT)機器，在家可以啟動汽車或確認燃料狀態的技術。

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