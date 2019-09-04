史上首次物價負上漲，必須銘記從未經歷過的“D恐怖”警告. September. 04, 2019 07:42. . 統計廳3日公布的8月份消費者物價比去年同期下跌0.04%，自1965年有統計以來首次出現負增長。進入今年以來，消費者物價上漲在1月份達到0.8%後，壹直徘徊在1%以下，但上個月又降至負值。企劃財政部和韓國銀行解釋稱，這是因為農水畜產品和石油價格下跌等供給側的暫時性因素，並非因為需求鈍化導致物價水平長期下降的通貨緊縮。 但是，經濟專家們分析認為，最近的物價下跌不僅是暫時的供給側的因素，經濟停滯導致的需求不振也起到了不小的作用。我們不能無視警告的聲音，壹不小心，就會像日本“失去的20年”壹樣，經濟停滯和低物價長期持續的“D（通貨緊縮）恐怖”在韓國也有可能成為現實。雖然國民普遍擔心通貨膨脹，但從未經歷過的通貨緊縮現象更令人害怕。這是因為，消費者和企業減少消費和投資，而生產的商品賣不出去，如果因此庫存劇增，就會出現降低價格的惡性循環。 韓國銀行總裁李柱烈幾天前表示：“美中貿易爭端加劇等外部風險增大是事實”，暗示今年很難實現增長率預測值（2.2%）。即使沒有李柱烈總裁的講話，韓日間經濟矛盾、圍繞“脫歐”的雜音、新興國家金融危機等外部不利因素正在重疊。更大的問題是，韓國內部的經濟活力急劇下降。制造業產能連續歷史最長的12個月下降，消費亦疲弱，7月份零售額較上月下降0.9%。 政府決定近期出臺刺激消費、旅遊等內需的措施，說明情況非同尋常。即使現在我國經濟不是全面的通貨緊縮，但肯定是陷入了全面的無力癥。企業家們不願意在國內進行攻擊性的投資，正在尋找走出國門的機會。中小企業和私營業界也到處發出悲鳴。政府不僅要制定刺激內需的對策，還要將金融、財政、稅制、規制改革等所有力量集中到重振經濟上。當政府表現出這種態度時，通貨緊縮的恐懼就會自動消失。

한국어