謝謝妳，班長. September. 04, 2019 07:42. by 文學評論家·全北大學教授 . 女人後來成為著名攝影師，在自己的博客上發表文章。“班長，妳知道壹個人能做的最偉大的事情是什麽嗎？有人說過這樣的話。救人壹命，是任何人都無法做到的偉大之舉。” 趙海鎮作家的小說《光芒護衛》講述了那些做出偉大之舉的人的故事。故事情節回到主人公攝影師的小學時代。壹天，班主任見她連續缺席三天，就讓班長去她家看看。班長發現，她在壹間沒有廚房、沒有衛生間的房間裏，披著壹張毛毯。班長覺得她快要因寒冷和饑餓而死了。壹想到就害怕。他想都沒想，就把在自己家裏偶然發現的進口相機拿給了她。讓她賣了換點錢花。 那部照相機，不，是班長，救活了幾乎已經放棄生命的少女。她沒有賣掉相機，而是開始用它拍房間裏的東西，並為了想拍更多的東西而走到外面。她體驗了“按下快門時，從世上所有角落流出大量光線，包裹著被攝體的魔術般的瞬間”，找到了活下去的理由。然後，她成了壹名專門到世界爭議地區拍照的攝影師。 她在前往敘利亞難民營之前，被問到要去拍什麽時，她是這樣回答的。“那些如果沒有戰爭會像妳和我壹樣哭泣的平凡的人們。”像我們這樣平凡，但因戰爭帶來的創傷和痛苦而比我們哭得更傷心的人。對他人的憐憫。這是班長在20多年前用行動表現出來的。 給她相機的班長，甚至忍受身體受傷也要用相機拍攝人們痛苦的攝影師，以及在韓國和世界各地冒著生命危險救活他人的人。趙海鎮的小說展現了受到光芒護衛的人們之間的連帶關系。這是在極度的漠不關心和冷嘲熱諷的時代，也存在著對他人耀眼的憐憫的榜樣。

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