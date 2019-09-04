秋信守在與洋基隊的比賽中擊出賽季第21記本壘打，貝林澤以44記本壘打單獨領先. September. 04, 2019 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. 秋信守(37歲•得克薩斯遊騎兵•照片)在時隔半個月後又啟動了大炮，距離個人最多本壘打紀錄又近了一步。 在3日舉行的與紐約洋基隊的客場比賽中，秋信守取得了5次有效擊球、2支安打(1記本壘打)、1打點的成績，幫助球隊以7比0取得了勝利。本場過後秋信守的賽季擊球率提升到了0.264。 秋信守在1比0領先的第3局上半局面對洋基隊先發投手田中將大(31歲•日本)擊出2壘打，並在6比0的第9局上半局擊出本壘打，為本隊鎖定勝局。這是自上月19日與明尼蘇達雙城隊的比賽後，秋信守13場比賽以來首次擊出本壘打(賽季第21記本壘打)，距離個人單賽季最多本壘打(22記)僅差1個。美國職業棒球大聯盟(MLB)全體球隊擊球率排名第4位(0.270)的洋基隊的擊球員陣容，當天被得克薩斯隊的首發邁克•馬伊納(7又三分之一局無失分)的出色投球所阻擋，遭受了零封失利的恥辱。田中將大在6局失2分的好投下，仍吞下了敗局。 LA道奇隊的科迪•貝林澤(24歲)奪回了MLB全體本壘打王的位置。在與科羅拉多隊的主場比賽中，作為4號擊球手出戰的他在本隊以14比6領先的第7局下半局作為首發擊球手出場，面對科羅拉多隊的傑克•麥基(33歲)擊出了右側本壘打。憑借前一天的本壘打，與邁克•特勞特(28歲)等3人並列排在本壘打榜首位(43記)的貝林澤，以44記本壘打單獨排在首位。

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