美國壹潛水船發生火災25人死亡. September. 04, 2019 07:42. by 孫宅均 sohn@donga.com. 2日淩晨3時左右，在美國加利福尼亞州南部聖克魯茲島附近海域錨泊的“Conception”號潛水船發生火災，導致正在享受9月勞動節長假的乘客和船員等25人死亡。 據美聯社報道，該船全長23米，載有33名乘客和6名乘務員，停留在離島海岸約18米的海上。據悉，1日晚，3名乘客在餐廳舉行生日派對，在廚房幫忙的乘務員也很晚才睡。 《華盛頓郵報》報道說：“從廚房突然燃起的火焰瞬間籠罩了整艘船。躺在密密麻麻地放在船艙裏的簡易床上睡覺的乘客們束手無策，被困在火焰中。” 只有5名乘務人員在火災發生後立即乘坐緊急逃生橡皮艇脫困，並被路過附近的船只所救。海岸警備隊相關人士在接受美聯社采訪時表示：“除截至2日晚發現的25具屍體外，正在尋找其他9人的下落，但他們幸存的可能性很小。” 火災原因尚未公布。《華盛頓郵報》報道說：“在潛水過程中使用的個人用高氧（氮氧混合氣）桶也是導致火勢迅速蔓延的原因之壹。”幸存者說，“聽到了高氧桶在火焰中‘啪啪’爆炸的聲音。” 事故發生後，救援隊在聖克魯斯島海岸發現4具屍體，3日下午又找到16具屍體。5具是在火災後沈入水下20米處的船舶附近的海底發現的。 出事的潛水船的旅行費用為665美元（約合81萬韓元），該船於8月31日離開聖巴巴拉海岸，在聖克魯斯島附近停留，原定於2日下午5時返回。海岸警備隊相關人士表示：“1981年開始運營的‘Conception’號是能夠解決46名乘客食宿的船只。很難認為船舶運營者違反了航行相關規定。”

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