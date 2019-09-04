文在寅：“曹國聽證報告截止日期為6日”，回國後有望任命. September. 04, 2019 07:42. by 緬甸內比都=韓相俊記者、朴孝睦記者 alwaysj@donga.com,tree624@donga.com. 正在東南亞三國巡訪的文在寅總統3日再次要求國會，在6日之前提交關於法務部長官候選人曹國人事聽證經過的報告。由此，不管是否舉行聽證會或通過經過報告，文在寅總統都可以從7日零時起任命曹國為法務部長官。 總統國民溝通首席秘書尹道漢在當天下午召開的發布會上表示：“文總統再次要求國會提交曹國候選人和廣播通信委員長候選人韓相赫等（8·9內閣改組所涉的）6名人事聽證對象的經過報告”，“文總統要求國會在6日之前提交報告。”文在寅總統結束東南亞巡訪後，將於6日下午回國。 青瓦臺解釋說，包括3日在內，文在寅總統將重新提交的時限定為4天，是考慮到國會中因朝野意見不壹而無法舉行人事聽證會的情況。但是很多人指出，因為當天下午才遲遲要求重新提交，所以實際的期限就是3天。自由韓國黨等在野黨表示，為了決定有關曹國的證人，“應該召開人事聽證會，並把重新提交期限定為5天”，但文在寅總統規定的時限更為短暫。根據《人事聽證會法》，為了證人能出席，必須在聽證會五天前發送出席要求書。尹道漢對於6日之前召開曹國聽證會的可能性表示，“從物理上來看並非不可能”，“曹國在座談會上已經相當誠實地回答了問題，沒有不能消除疑惑的部分。” 對於文在寅總統當天的決定，自由韓國黨國會代表羅卿媛表示：“青瓦臺事實上是想強行任命曹國，對此不得不慨嘆。”正確未來黨國會代表吳信煥也表示：“這是憲政史上史無前例的自我聽證會，愚弄了國民和國會，怎麽能厚顏無恥地要求在三天內提交人事聽證報告呢？”

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