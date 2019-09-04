“槍多，韓國人請離開吧”，匿名人士向東京的韓國大使館寄子彈和恐嚇信. September. 04, 2019 07:42. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 在韓日關系惡化的情況下，針對韓國駐日大使館的恐嚇行動接連不斷，日本警方正在展開調查。 據韓國駐日大使館3日透露，上月27日大使館方面收到了裝有看起來像子彈的東西和信件的郵包。收信人是前大使李秀勛(音譯)，沒有發信人信息。據大使館相關人士透露，信中說“(我)擁有數支步槍”，並寫有將針對韓國人進行恐怖襲擊的文字。據悉，其中還包括“讓韓國人離開”的內容。該相關人士表示：“雖然整篇文章沒有頭緒，但整體上是為了批判韓國。” 1日，一名疑似右翼團體幹部因用拳頭敲打大使館前的信箱，損壞器物等嫌疑被警方拘捕。最近每逢周末，日本右翼團體成員都會在韓國駐日大使館前舉行嫌韓集會。 另外，日本某周刊《每周郵報Weekly POST》最近一期(13日)登載了題為《不需要韓國》的嫌韓特輯報道，引起了眾議。在共10頁的報道中，有“向不可愛的鄰國說，沙喲娜拉(再見)”“比起嫌韓， 讓人想起‘滅韓’‘斷韓’”等露骨的標題，並表示，以4年前大韓神經精神醫學會的報告為基礎，每10名韓國人中就有1名因需要治療而無法控制憤怒，更是包含了“忍不住憤怒的韓國人的名字的病理”等內容。 曾連續在該周刊發表文章的作家深澤潮、在日作家柳美裏等表示：“內容超出了限度”，並通過社交媒體服務(SNS)接連提出抗議，對此《每周郵報》方面2日發表立場稱，“這是一篇從各種角度對混亂的韓日關系進行‘模擬’的報道。缺乏人文關懷。在道歉的同時，也會認真接受其他意見。”

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