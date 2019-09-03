接二連三的嫌韓妄言……“道德賠償”要向德國的道歉學習. September. 03, 2019 07:28. . 曾是第二次世界大戰戰犯國的兩個國家的戰後應對姿態再次形成了鮮明的對比。日本官房長官菅義偉昨天針對日本眾議員丸山穗高8月31日妄稱“要用戰爭收復獨島”的發言，作出了“不想對議員的個人發言發表評論”的回應。而在今年5月上述議員提出用戰爭收復由俄羅斯掌握的北方領土時，他曾跳出來稱，“與政府的立場完全不同”，“因為是國會議員，所以自己的發言應該由自己來負責”。兩者相比，差異很大。1日，為紀念關東大地震96周年在東京舉行了朝鮮人屠殺犧牲者追悼儀式，在離現場只有40米左右的地方舉行的右翼分子的妨礙集會，使追悼儀式變得斑駁不堪。 日本國內也有不少反省這種厭韓情緒的動向。他們雖然只是少數，但指出本國的錯誤，要求尊重鄰國。8月31日，在日本東京千代田區韓國YMCA講堂舉行了名為“韓國是敵人嗎？”的集會。東京大學名譽教授和田春樹指出：“安倍首相的‘不和韓國打交道’政策正在朝著和平國家日本的終結前進。” 波蘭維隆1日舉行了第二次世界大戰爆發80周年紀念活動。出席活動的德國總統施泰因邁爾用德語和波蘭語道歉，“向在維隆攻擊中犧牲的波蘭人和在德國的壓制下犧牲的波蘭人求得饒恕”，並強調，“我們絕不會忘記，將回憶過去，牢記過去”。波蘭總統安傑伊·杜達形容這是“道德賠償”。真誠的道歉能夠起到打開加害者和受害者的心扉、實現和解的效果。直面歷史進行謝罪的態度有助於兩國之間建立友誼。奉勸否認歷史、顯現“與韓國的關系已經整理好”態度的安倍政權，從德國的態度中學習。

한국어