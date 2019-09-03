丘吉爾和道丁. September. 03, 2019 07:28. . 1940年5月15日上午7時30分左右。英國首相丘吉爾接到法國總理雷諾的電話。“我們被打敗了。我們輸掉了戰事。”戰事雖然輸掉了，但戰爭並沒有結束，法國也沒有放棄。他們請求英國提供更多的援助。其中迫切要求的正是戰鬥機。在以坦克打頭的德國閃電戰中，法國戰線被擊潰，就像是出現了空中的雄鷹似乎被在地上爬行的坦克吃掉的情景。 英國已經向法國派遣了474架戰鬥機，並討論了追加派遣會帶來多麽可怕的結果。但是，作為政治家的丘吉爾決定，在內閣決定的4個大隊的基礎上，加上6個大隊，總共追加派遣10個大隊。丘吉爾在自己的回憶錄中說，這是壹個掏出心頭肉的決定，他按照空軍司令道丁所說，無論在什麽情況下，都遵守了“為了保衛英國，必須把25個戰鬥機大隊留在本土”的原則。 但道丁主張的數字是50個大隊。他反駁說，在確保50個大隊之前，連4個大隊都不能派遣。道丁在這場爭論中敗北，但在隨後進行的與德國空軍的英國航空大戰中取得了勝利。這壹勝利完全歸功於道丁的固執己見的鬥爭，他對自己的專業領域從不屈服於任何政治壓力，甚至敢於頂撞上級。 從那之前到其後，道丁就堅定地戰勝了包括政治家的壓力在內的許多人的指責、阻撓和反對。但是，我們真正應該尊敬的事實是，不喜歡道丁、對他的僵硬態度感到厭倦的掌權者們，在戰爭期間也保全了他的地位。《英國戰役》的作者邁克爾·科達這樣斷言。德國的失敗不是因為沒有像道丁壹樣的指揮官，而是因為沒有容納這種人物的領導人和社會體系。 歷史學家

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