旅美僑胞盧藝林獲LPGA波特蘭精英賽亞軍. September. 03, 2019 07:27. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. 在美僑胞(韓籍僑胞)盧藝林(18歲)遺憾地錯過了“通過星期一資格賽的歷史上第三個冠軍”的記錄。2日，在美國俄勒岡州波特蘭哥倫比亞埃奇沃特鄉村俱樂部(72桿)舉行了美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽CAMBIA波特蘭精英賽(總獎金130萬美元•約16億韓元)最後一輪第4輪的比賽。 領先3桿單獨領先出發的盧藝林當天只打出低於標準桿1桿71桿的成績，遺憾地以1桿之差輸給了當天打出低於標準桿5桿，總成績來到低於標準桿21桿的267桿的今年女子PGA錦標賽冠軍海娜•格林(23歲•澳大利亞)。 18號洞(4桿)吞下柏忌是致命的。 盧藝林的開球落入了平坦球道的沙坑，第二桿越過果嶺落在了觀眾席前。沒有罰桿拋球後第3桿滑過洞口，5米遠的保帕推桿也未能推入，相反，並列領先的格林則成功保帕。 至此，繼2009年州立農業保險精英賽的羅勒•基恩(美國)和2015年波特蘭精英賽的布魯克•亨德森(加拿大)之後，歷史上第三個星期一資格賽出身的冠軍的誕生終究沒能實現。在7月的刺莓溪精英賽上獲得並列第6位的盧藝林，今年雖然轉為職業選手，但還沒有成為LPGA巡回賽的正式會員，所以通過星期一資格賽參加了此次大賽。 長打者盧藝林(175厘米)去年贏得了女子青少年PGA錦標賽、美國女子青年錦標賽、加拿大女子業余錦標賽冠軍等，是平定青少年舞臺的希望之星。2001年出生於美國加利福尼亞州的她註冊了選手名字，名字是更容易發音的“Yealimi Noh”。盧藝林說：“今年我經歷了幾次大賽，適應了LPGA巡回賽。通過今年的資格學校考試，明年我一定要參加LPGA巡回賽，想贏得冠軍。” 結束本賽季LPGA巡回賽日程的盧藝林計劃作為邀請選手參加10月3日開幕的韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽韓亞金融集團冠軍賽(總獎金15億韓元)。 另外，“HotSix”李晶恩和2009年該大賽冠軍許朴城炫、梁熙英等排在並列第20位。

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