朝鮮人用生命來抵抗日本強征. September. 03, 2019 07:28. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “對於日本帝國主義的強制征用，朝鮮人沒有乖乖地答應。他們或獨自逃離現場，或向邑•面的職員和警察進行報復，開展了集體逃離和秘密結社等有組織的反對征用的鬥爭。” 東北亞歷史財團(理事長金道亨，音譯下同)和國史編撰委員會(理事長趙光)、韓國學中央研究院(院長安秉旭)等主要歷史研究機構將於4日在首爾西大門區東北亞歷史財團共同舉辦重新審視日本帝國主義殖民地受害情況和問題的研討會。在事先公開的研討會發言稿上，國家記錄院研究官盧英鐘表示：“朝鮮人以罷工、怠工、武力活動等勞動沖突等各種方式來抵抗日帝的強制動員。” 盧研究員在發言稿《忠南地區強制征用現狀和拒絕鬥爭》中稱：“朝鮮人在強制征用當地、住宿地、火車站、奔跑的列車等征用過程中不斷逃跑。集體逃離作為弱化日本戰鬥力的獨立運動方式，是一種積極的抵抗形態。” 他將忠南出身的人主導的勞動沖突與1941年10月靜岡道伊礦業公司和1942年4月山口縣的東見初煤礦、北海道淺野機場、1943年8月山口縣日本煤炭三洋無煙炭礦業公司發生的武力抗爭、1944年兵庫縣川崎造船廠發生的集體抗爭等相提並論。民族運動性質的勞動沖突則有1944年5月至9月北海道北海鐵路工業的巖田暴力團朝鮮人土工民族主義集團事件和1945年2月北海道藤原暴力團的治安維持法違反事件等、1944年8月至1945年8月旭川土工集團的獨立運動事件等。 在研討會上，東北亞財團韓日歷史問題研究所所長南相九(音)將發表《對日本的戰後處理和殖民統治的歷史認識》，東北亞財團朴貞愛研究委員將發表《朝鮮總督府的資料上看到的日本軍慰安婦問題》等。 在發言稿中，朴貞愛研究委員建議對日軍“慰安婦”資料進行研究。她說：“‘慰安婦’受害並不一定與慰安所或‘慰安婦’等詞一起記錄在資料上的，也會被管轄警察或憲兵隊記錄在貸座敷、料理店進行管理，但事實是存在著(慰安婦)被公認為慰安所的情況。理解時間、地區、政治狀況等各種實際情況，收集整理資料，均需要縝密的心思。”

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