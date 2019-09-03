招工難，紐約餐廳街掀起“共享廚師”潮. September. 03, 2019 07:28. by 朴湧 parky@donga.com. 8月30日（當地時間）正午時分，在位於美國紐約曼哈頓韓國城的32號街附近的市中心，乘著電動自行車和踏板車等的配送人員們正忙碌地穿梭在街上。裝有食物的包或馬甲上，印著“Uber Eats（優步送餐）”和“DoorDash（快送上門）”等“快遞共享”應用程序的標誌。最近，從優步和來福車（Lyft）等車輛共享服務到送貨共享應用程序，新型“共享經濟”服務正在占領紐約曼哈頓大街。最近，在半個世紀以來的最低失業率中，將廚師等專門職業求職者實時連接到招工難的餐廳的“共享工作崗位”應用程序正在迅速成長。 ○從乘車、送貨擴散到廚房的“共享經濟” 據調查公司TDn2K當地時間1日透露，美國93%的連鎖餐廳表示廚房人力不足。在這壹間隙，“共享工作崗位”應用程序實時為離職率較高的服務業提供臨時崗位匹配服務，引起廣泛關註。 斯坦福大學出身的廚師威爾·帕齊奧2015年在加利福尼亞州舊金山創業的“共享廚師”應用程序“Pared”，連接了約10萬名廚師等專門人力和舊金山、紐約的數千家餐廳。從加利福尼亞州舊金山起步的“Instawork”和“Wonolo”也通過連接就業崗位的“共享工作崗位"應用程序受到歡迎。擁有50萬名餐飲、住宿行業人力的“Instawork”，將事業擴大到了舊金山、芝加哥、洛杉磯、拉斯維加斯等地。“Pared”和“Instawork”還分別獲得了130萬美元（約合15.7億韓元）和280萬美元（約合34億韓元）的風險資本投資。 ○放棄職業穩定性選擇靈活性的工人 去年辭任曼哈頓素食餐廳主廚的廚師克裏斯托弗·莫爾滕森，利用“Pared”應用程序，輾轉於廚房需要人手的餐廳做計時兼職。比起正規職的穩定性，他選擇了共享經濟的職業靈活性這壹優點。僅他在曼哈頓工作的餐廳廚房就超過70家。 摩爾滕森在接受《紐約時報》采訪時說，“現在賺到的錢比過去多”，“我無法想象他能回到以前的正規餐廳工作"。據《紐約時報》報道，2018年，“Pared”的工人每小時平均收入為19.66美元，“Instawork”簽約者每小時的平均收入為19.37美元（洛杉磯）到22.77美元（舊金山）。這比美國聯邦最低工資（7.25美元）和紐約最低工資（15美元）還要多。 餐館老板們也很高興，因為這樣可以減少招工的煩惱。餐館老板們對“共有廚師”的工作結果評分，工資也通過應用程序支付。如果工人說要工作，但如果在24小時內取消或沒有出現，就會遭受“共享工作崗位”平臺賬戶被刪除的損失。 “共享工作崗位”平臺工人被視作個別經營者。沒有醫療保險、帶薪休假、失業保險等優惠政策。在經濟繁榮時期沒有問題，但在工作崗位趨於不足的蕭條時期，職業和收入穩定性可能會下降。康奈爾大學法學院教授伊費奧馬·阿俊（音譯）在接受《紐約時報》的采訪時指出：“（共享工作崗位應用程序）在為求職和招聘方面提出迅速解決方法方面具有魅力，但利用應用程序的勞動者們需要面對壹生不停尋找不穩定的工作的危險。”

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