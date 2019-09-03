“跟朋友一起來了”…“幸福的小熊”Pooh的韓國之行. September. 03, 2019 07:28. by 金民 kimmin@donga.com. 去年動搖出版市場的“幸福的小熊”Pooh(小熊維尼)的原畫來到了韓國。22日開幕的《你好，Pooh》展由英國倫敦維多利亞阿爾伯特博物館企劃舉辦後，途經美國和日本，最後在韓國舉行。插圖畫家E H謝潑德畫的原畫素描和作家A. A米爾恩寫的原稿•書信、謝潑德和米爾恩的家族照片及初版等230多幅作品。包括原畫在內的展品預計將在展覽結束後在維多利亞阿爾伯特博物館的收藏庫中保存10年以上。這是為了防止在展示會期間長時間暴露在陽光下而造成的破損。 配合兒童文學Pooh的性格，兒童快樂玩耍的設計引人註目。展廳入口設置了通往克裏斯托弗•羅賓的房間的樓梯。樓梯的側面刻有一首米爾恩的詩《樓梯中間》，上面寫著“既不是底板，也不是頂端，我經常坐的地方是中間”。走過樓梯，1930年在泰迪玩具公司生產的“Winnie the Pooh(小熊維尼)”卡通玩偶、隱藏歲月痕跡的存檔迎接觀眾的到來。 展覽把英國的建築事務所RKF和舞臺設計師湯姆•派珀的設計進行了變形，使其與小馬美術館相互協調。設計上，把焦點放在了直接欣賞尺寸較小的原畫素描上。可惜的是，與倫敦展覽相比，展館的安裝規模小，燈光利用率低。但Eeyore(小驢屹耳)的家或滑梯等都放了孩子們可以捉迷藏的構造物。 展廳共分為5個區域。 如果說首場展覽《人氣熊》展現的是人們最熟悉的Pooh形象，那麽隨後的展覽內容則會越來越深入。第二部《我們被介紹》和第三部《究竟講了什麽故事》將“小熊維尼”的誕生過程展示給觀眾。接下來，“描述的技巧”和“Pooh來到這個世界”將介紹Pooh原畫素描的特點和出版過程。 在“描述的技巧”角落，遊客可以真正欣賞到原畫的味道。積雪的風景是水彩顏料的一種“水粉”，卷起的暴風雪是用刀子表現的。另外，還可以確認雜誌整體頁面是一種設計，文本也可以看作是圖畫的一部分。米爾恩寄出的原稿中還包含提議“該應該營造什麽樣的氛圍”等內容。 《小熊維尼》中登場的角色像人一樣多種多樣。有點怯懦的小豬皮傑、憂郁悲觀的小驢屹耳、充滿自信但有些草率的跳跳虎、愛幹涉的兔子瑞比，最終用比喻的方式展現了人世間。該展覽將持續到明年1月5日。

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