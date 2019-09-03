日本議員丸山穗高1日再次妄稱：“用戰爭收復獨島”. September. 03, 2019 07:28. by 常駐東京記者 金範錫 bsism@donga.com. 在韓國執政黨和無黨派議員6人8月31日為譴責日本強化出口管制的行為而訪問獨島後，曾經妄稱“只能靠戰爭來收復獨島”的日本眾議員丸山穗高（35歲）1日再次口出妄言。 丸山穗高隸屬於“在NHK守護國民的黨”，針對網民批評其戰爭狂言、認為“丸山這樣的人應該去獨島生活”，當天發表妄言稱，“給我3億日元（約34億韓元），我就去（獨島）。”他說：“首先，調查費用大約在3億日元左右。希望明年以後繼續追加預算。匯款賬號請參考網站主頁。”對此不斷出現抗議之聲後，丸山穗高改了口，表示“每年政治資金捐贈額度的上限為2000萬日元”，聲稱自己是在開玩笑。 日本內閣官房長官菅義偉不同於網民的回應也引起了爭議。菅義偉在2日的例行記者會上就丸山穗高的妄言答記者問時表示：“我不想對議員的個人發言發表評論。”今年5月初，丸山穗高曾在醉酒的情況下聲稱“要用戰爭奪回”與俄羅斯存在領土主權爭端的南千島群島（日本稱北方四島），菅義偉就此在該月14日的記者會上表示，“真心感到遺憾。這和政府的立場完全不同。本人應該對此負責”，展現出積極澄清的姿態。

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