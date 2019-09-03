面對北韓的導彈挑釁，美國時隔2年多再次試驗“薩德”系統. September. 03, 2019 07:28. by 黃仁贊 hic@donga.com. 記者2日獲悉，美國上月30日(當地時間)用薩德(THAAD•末段高空區域防禦系統)進行了準中程彈道導彈(MRBM)的攔截試驗。有分析稱，北韓繼連續發射新型短程武器之後，有可能發起MRBM以上的高強度挑釁，美方為此進行了事前訓練。 據美國陸軍和導彈防禦局(MDA)透露，上月30日上午，在太平洋馬紹爾群島的誇賈林環礁附近上空進行了薩德攔截試驗。這是薩德自2017年7月以來時隔2年多再次進行攔截測試。當時，北韓發射洲際彈道導彈(ICBM)級火星-14型導彈後，兩天後美國進行了用薩德攔截MRBM的試驗。 此次試驗的內容為，地面探測雷達捕捉到軍用運輸機空投的目標用MRBM後，在移動發射臺發射攔截導彈並擊落它。美國陸軍解釋說，這是首次在不同地區部署薩德雷達、發射臺和攔截控制所等進行攔截試驗。美國MDA報道說，至此，自2005年以來進行的16次薩德攔截試驗全部取得成功。 另外，北韓媒體2日紛紛發表評論，擁護韓國政府做出的廢除《韓日軍事情報保護協定》(GSOMIA)的決定。《勞動新聞》稱贊說：“撕毀與日本的軍事情報保護協定是燭光民心的勝利，燭光市民的勝利。”對於美國對廢除《韓日軍事情報保護協定》的失望和不滿，該報表示，“這是美國幹涉內政的行為，如果繼續這樣下去，應該銘記正在猛烈掀起的反日運動有可能指向美國。”

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