借助K-POP熱潮K-Goods逆直購激增，“請不要在哥哥的臉上留下瑕疵”海外配送服務加強. September. 02, 2019 07:29. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. “我買了防彈少年團(BTS)專輯和海報，沒想到第二天就到了！這麽快到達還是第一次。以前買我們哥哥的海報時，有時會皺皺巴巴的，有時會被撕破，這次運得還不錯。” 最近，國際快遞公司的一位職員看到上傳到使用後留言板上的這種文字後，心情非常激動。因為寄給居住在海外的K-POP粉絲們的明星們的紀念商品稍有不慎就會受到粉絲們的集體抗議。 1日，據統計廳透露，今年第二季度(4~6月)網上海外直接銷售額(逆直購)約為1.3萬億韓元，與去年同期相比增加了49%。這是季度基準的歷史最高值。隨著逆直購的增加，國際快遞公司的利用量也在增加。國際快遞企業DHL的B2C(企業-消費者)物量從2016年的28.6萬件增加到了去年的42.5萬件，增加了約48%。 物流業界認為，這種海外配送量的增加是因為K-POP熱潮帶來的K-Goods(明星周邊產品)逆向直購現象激增。國際快遞公司也順應這種氛圍，比以往任何時候都更加強化客戶定制服務。 DHL從2018年開始引入“按需交付(On Demand Delivery，以下ODD)”服務。海外配送也是通過電子郵件和短信提供實時物品配送信息的服務。特別是，顧客只要登陸手機，就可以選擇△變更配送日程△變更配送地址△不簽名直接配送△委托給鄰居保管△長期不在中配送保留等。可以指定需要接收的時間段，也可以實時變更配送時間及場所。 國際快遞公司UPS和FedEx(聯邦快遞)也分別引進了名為“我的選擇(My Choice)”和“送貨經理(Delivery Manager)”的配送解決方案。其宗旨是，不僅查詢配送現狀，還通過配送前一天通知及實時通知服務，使配送時間與接收貨物的時間相符。最近，隨著從“演唱會上用的助威棒一天內能送達嗎？”到“我母親不知道如何購買K-Goods，請教她一下”的粉絲的各種要求不斷被提出，快遞公司正增加無人保管箱的設置。UPS相關人士表示：“K-Goods的配送決定著物流企業的形象，因此為了開發更安全、更適合顧客的服務，各企業之間展開了激烈的競爭。”

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