“謀殺自私高”的消耗性矛盾要持續反復到何時？. September. 02, 2019 07:30. . 在今年市道教育廳的重新指定評價中落選的10所獨立型私立高中(以下簡稱自私高)都因法院的臨時處分(provisional disposition)申請引用，暫時維持了自私高的地位。繼上月28日水原地方法院和釜山地方法院分別受理了京畿安山東山高中和釜山海雲臺高中的臨時處分申請後，30日首爾行政法院對首爾慶熙•培材•世和•崇文•信一•梨花女大附屬高中•中央•漢陽大學附屬高中等8所高中伸出了援手。這實際上算是法院對單方面廢除獨立型私立高中的政策進行了阻止。 教育當局和自私高之間的這種矛盾每5年都會重演。2014年首爾市教育監趙熙延(音譯)就任後，對6所首爾私立高中下達了取消指定處分。當時教育部取消了職權，首爾市教育廳對此不服，開始了法律鬥爭。4年後的2018年，大法院認為“教育部長官利用職權取消對私立高中的指定處分是合法的”。每當教育督換人、政權交替時，學校面臨消失危機，之後又復活的事情究竟要持續反復到什麽時候？ 在今年的重新指定評價中落選的10所自私高中，直到以市道教育廳為對象的行政訴訟最終判決出來為止，其地位將維持3~4年。但是，教育當局始終堅持廢除自私高的方針，因此，計劃報考自私高的學生和學生家長正在擔心是否該就讀“有限制的學校”。明年也有可能出現消耗性的矛盾。市道教育廳計劃對12所自私高、30所外國語高中、6所國際高中等共48所學校進行評價，因此很有可能像今年一樣反復出現混亂。教育當局應該立即停止在學校現場引發矛盾，只浪費行政能力的廢除人為私立高中的行為。

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