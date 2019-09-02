“50年後乘坐火箭前往倫敦~紐約，30分鐘之內就能抵達”. September. 02, 2019 07:30. by 柳根亨 noel@donga.com. 從飛天出租車，到自己打掃衛生的家，再到水中高速公路…… 得到三星電子贊助的6名英國未來學者發表了預測50年後的未來面貌的報告《三星KX50，未來的焦點(The Future in Focus report)》。據業界1日透露。英國科學技術協會(TechUK)代表傑奎琳•德羅哈斯、皇家工程學院的裏斯•摩根博士等紀念三星電子最近在英國倫敦開業的大規模體驗賣場“三星KX”，並公開了該報告書。 英國的未來學者們預測，50年後的2069年，在30分鐘內就可以實現抵達英國倫敦和美國紐約的火箭飛行。也就是說，目前乘坐客機需要7小時左右的飛行時間將減少到十四分之一的水平。到目前為止，最快周航大西洋的飛機是2003年停航的協和客機(約3小時)。 另外，學者們預測，令人聯想起水族館海上隧道的水中高速公路將在歐洲各地建設。三星相關人士預測說：“該水下隧道建成後，在1小時內就可以從英國抵達挪威等斯堪的納維亞國家。” 報告預測，幻想電影《哈利波特》中登場的“魁地奇”(騎著掃帚在空中飛翔的曲棍球比賽)、無人機等飛行出租車和公共汽車等也將成為現實。他們預計，在太空度過一夜的“太空酒店”、設置在家裏的機器人自己打掃的住宅、翻譯所有語言的人體植入型芯片、連接人類大腦和網絡的技術等都將得到開發。搭載人工智能(AI)的機器人朋友及助手、通過虛擬現實(VR)出演電影、機器人醫生等50年後也將成為日常生活。 不僅如此，未來學家們預測，昆蟲50年後將成為主要蛋白質供給源。也就是說，昆蟲蛋糕或漢堡可能會流行。三星KX的展覽負責人塔尼亞•韋勒(音)表示：“三星是時刻準備未來的革新企業，今後也將為了以人為中心的革新而發展技術，消除阻礙。”

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