崔誌萬成第四位實現MLB 30支本壘打成就的韓國選手. September. 02, 2019 07:30. by 金培中 wanted@donga.com. 崔誌萬(28歲•坦帕灣光芒•照片)成為活躍在美國職棒大聯盟(MLB)的韓國選手中第4個達到30支本壘打高地的球員。 1日，在美國佛羅裏達州聖彼德斯堡舉行的與克利夫蘭隊的主場比賽中，崔誌萬在球隊0比2落後的第2局下半局作為首發擊球手擊出了一分本壘打。這是他本賽季取得的第13支本壘打。從2016賽季到上賽季，崔誌萬共擊出17支本壘打，至此，他成為繼秋信守(209支•得克薩斯遊騎兵)、姜正浩(46支)、崔希涉(40支•退役)之後，第四位實現MLB 30支本壘打成就的韓國選手。 當天，包括本壘打在內，崔誌萬以4次有效擊球、3支安打、1打點、得2分的成績表現活躍。之後他又在第4局下半局第2個擊球位上擊出了中場前安打，第7局下半局在第4個擊球位上擊出了左前安打。這是他本賽季第4次一場比賽擊出3支安打。坦帕灣隊在第1局上半局被克利夫蘭隊拿下2分，憑借崔誌萬的出色發揮，以9比6反敗為勝，取得了3連勝。崔誌萬的賽季擊球率也從0.259小幅上升到0.265。 另外，明尼蘇達雙城隊在與底特律隊的比賽中擊出6支本壘打，並以268支本壘打刷新了單賽季球隊最多本壘打記錄。之前的紀錄是上賽季由紐約洋基隊創下的267支。明尼蘇達隊距離賽季結束還有28場比賽可打，因此有望進一步拉大與第二名球隊之間的差距。但是明尼蘇達隊當天卻辜負了本壘打表演，以7比10敗給底特律隊。

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