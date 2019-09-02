“只要接受香港示威者提出的5項要求中的2項，80%的市民就不會站出來”. September. 02, 2019 07:30. by 尹完準 zeitung@donga.com. “我們很了解和理解香港市民反對政府的民意，但官員們（對我們）坦言，他們既沒有能力，也沒有辦法。” 上個月31日，在香港市中心各處發生的示威者和警察之間的沖突導致交通癱瘓。香港著名媒體人、政治評論家尊尼·劉（65歲）在接受本報采訪時表示：“我接觸的香港政府官員都表示，行政長官林鄭月娥沒有（為解決問題）做任何事情，即使官員們提出意見也沒有用。”他說：“盡管政府內部存在壹些分歧，但官員無法公開這些分歧。” 香港當地輿論領袖從親政府到批評政府，對香港事態的看法大相徑庭，但對林鄭月娥暗示啟動事實上的戒嚴令《緊急法》，卻都表現出否定的態度。曾擔任香港特區政府智囊團中央政策組首席顧問的香港中文大學教授劉秀凱（音譯，72歲）指出：“短期內不會進入（作為啟動《緊急法》條件的）緊急狀況。”他還表示：“隨著時間的推移，香港市民對暴力行為感到不滿和憂慮，而且逮捕人數也在增加”，“中國政府投入武力的可能性也非常小。”在立法會（國會）議員中的最年長者、在野黨民主黨創黨發起人詹姆斯·陶議員（音譯，56歲）指出：“雖然有少數的暴力，但遠不及必須使用《緊急法》的情況。” 陶議員說，“在示威隊的5項要求中，如果林鄭月娥政府接受‘對警察行為進行獨立調查’，就有產生解決問題的希望，不僅反對黨泛民主派、親中親政府的建制派也提出了要求。”此外，示威者還提出了完全廢除《犯罪人引渡法》、撤銷暴徒規定、無條件釋放示威者、實施直選制等要求。陶議員說：“示威者也是多元化的。這並不是說，希望五項要求都能實現。只要廢除引渡法，只接受兩項要求，最多會有八成參加和平集會的市民不再參加示威。” 他說：“盡管現在是非常困難的時期，但如果香港和中國政府能夠扭轉局面，將是中國以對臺統壹方式推進的‘壹國兩制’的良好典範。反之，如果處理不好香港問題，不僅是臺灣，全世界都將無法接受‘壹國兩制’原則。” 劉秀凱說：“直到（中國政府成立70周年紀念日）10月1日，剩下的壹個月將是香港非常重要的時間”，“中國方面在1989年天安門事件時曾表示‘雖然世界封鎖了中國，但中國實現了突破’，‘中國可以為此付出任何代價’。現在又傳出了這種聲音。”他指出：“如果香港遭到破壞，‘壹國兩制’就會消失，後果將比天安門事件時更為嚴重。”

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