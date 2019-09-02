韓美聯合司令部在2021年前從龍山遷往平澤. September. 02, 2019 07:30. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 據悉，事實上留在首爾龍山基地的最後壹個美軍基地——韓美聯合司令部將在2021年底之前遷移到平澤美軍基地（漢弗萊斯）。聯合司令部遷往平澤壹事，已在6月份的韓美國防部長會談中正式達成協議，但具體遷移時間尚未公開。 青瓦臺在此前的8月份舉行國家安全保障會議常任委員會，決定向美國要求提前返還駐韓美軍基地。 據韓國軍方消息人士1日透露，韓美通過兩國之間的磋商渠道，就2021年底完成聯合司令部遷移問題達成了壹致意見。也有分析認為，韓美將在下個月末至11月初在首爾舉行的第51屆韓美年度安保協議會上正式達成協議。 據悉，包括相關便利設施在內，聯合司令部在龍山基地內共有30多棟建築，但截至1日，連搬遷程序都還沒有開始。當初，在6月份正式遷移平澤時，有分析認為，年內將開始遷移工作。軍方相關人士表示：“聯合司令部的搬遷不是依次進行的，而是壹次性搬遷。” 此前，駐韓美軍司令部、美軍第八軍司令部、聯合國軍司令部等龍山基地內的核心設施已完成遷往平澤。與此不同，韓美在2014年達成協議，決定在將戰時作戰控制權移交給韓國軍隊之前，聯合司令部先留在龍山基地。分析認為，韓美把2021年底定為大致的聯合司令部遷移時間，也反映了文在寅總統此前承諾的在任期內實現作戰權移交的意誌。 但韓國國防部對外表示，“聯合司令部遷移的具體時間尚未確定”。有分析認為，如果確定遷移目標時間，可能會發生基地內建築物竣工延遲等無法實現目標年度的情況，因此軍方當局不願公開。 如果韓美在第51次年度安保協議會上就聯合司令部遷移日程正式達成協議，返還龍山基地的程序也會加快速度。但是，即使今年內開始返還程序，美軍基地環境調查及環境汙染治愈問題等需要進行的程序堆積如山，因此實際返還需要相當長的時間。

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