看著妙招貼跟著做，床架也啪啪做好……優兔刮起“DIY風”. August. 31, 2019 07:28. by 姜泓求 windup@donga.com. “Do It Yourself（自己動手做吧！）！” 隨著視頻平臺優兔（YouTube）的普及，自己動手制作所需產品的“DIY”文化也獲得了發展。就像在眼前親自進行說明壹樣，生動的視頻中隨時與觀眾進行溝通，看著優兔挽起袖子的人正在增加。除了簡單的木工、裝修作業，提供更專業信息的創意者也越來越多。 ○產品制作乃至親自維修 從事裝修近10年的全燦秀（音譯，38歲）兩年前開通了優兔頻道“polar bear（北極熊）”。理由很簡單。全某說：“在做室內裝飾工作時，經常被熟人問類似問題。每次給出同樣的答案，還不如拍視頻給他們看。” 開設頻道初期，全某主要致力於制作室內裝飾中使用的尺寸理解方法等普通人也能輕易學到的內容。裝備也盡量不利用。但是，隨著訂閱者的增加，對使用專門設備的高級信息的要求反而增加了。 目前有15萬多人訂閱的“北極熊”頻道提供了各種DIY內容，包括制作床架、架子等。21分鐘的床架制作視頻中，包含了直接截斷和組裝長1100毫米、寬2100毫米的床架的過程。和制作壹樣、日常生活中經常遇到的修理工作的內容也很受歡迎。當洗涮池門的高度不符時，修理的視頻成為“北極熊”中點擊率最高的，約102萬次。為了觀看視頻後跟著做的觀眾，視頻中特別註意說明。全某說：“剛開始主要用語言進行說明，但最近還利用3D圖形。在觀眾經常犯錯的部分，還會加入故意犯錯的視頻。這是為了增加趣味性，提高觀眾的集中力。” 運營DIY頻道“萬故事”的李孝成（音譯，39歲）也是類似的例子。平時在做裝修工作時，李某想出版相關書籍，但考慮到傳遞效果，他放棄了出書，而是挑戰了視頻內容。給陳舊的玄關門刷油漆等油漆作業相關視頻是“萬故事”的主要內容。由於頻道的特性，男性訂閱者較多。李某說：“全體訂閱者中80%是男性。其中大部分是30∼50多歲的人。”在DIY內容方面，比起對特定頻道的偏好，通過搜索詞流入的觀眾更多，因此與點擊率相比，訂閱者並不多。 ○從野營車到電腦，DIY的全盛時代 DIY內容並不局限於木工或室內裝飾。觀眾們也通過優兔打破了平時不敢輕易動念頭的DIY壁壘。 最近親自制作野營車的視頻也成為了話題。頻道“Vanlife Korea水鄉”的大學生兄妹，將12人座面包車改裝成微型露營車的視頻，點擊量高達107萬次。在這段長達10分鐘的視頻中，從拆下車輛零件到安裝床、換風機、洗涮池等，7個月裏的所有過程都以延時拍攝的方式呈現在觀眾面前。此外，150萬韓元的野營車制作、女性獨自制作野營車等多種內容也受到了關註。谷歌韓國優兔合作夥伴經理池尚恩（音譯）表示：“隨著通過優兔接觸信息變得容易，想要分享自己特長或經驗的創意者正在增加。” 組裝電腦的內容也很多。看到點擊量達到88萬次的頻道“辛普團隊”（音譯）的視頻後親自組裝電腦的鄭允元（33歲）說：“僅憑文字和圖片的說明書，很難區分零件，但視頻相對來說容易理解。”他數次調閱20分鐘的視頻，五六個小時後自行組裝了電腦。與同等水平的市面上產品相比，省下了約30萬元的費用。 運營頻道“辛普團隊”的“辛普”（活動名）表示：“與歐洲等地相比，韓國國內DIY文化還沒有擴散。除了木工之外，我們的目標是宣傳在電子產品等各個領域都能夠DIY，擴散這樣的文化。”此外，用編織或縫紉機親手制作衣服或直接制作空氣凈化器、藍牙揚聲器等多種DIY影像，也有著較高的人氣。

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