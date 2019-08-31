因未來產業和青年農創而發生變化的農業. August. 31, 2019 07:29. . 人們對農業的認識正在發生變化。這不僅是韓國的現象，也是全世界的現象。農業再次作為未來產業受到關註。政府的支援也依然是相比福利性質的補助金，在未來投資、創造工作崗位用途方面的比重逐漸上升的趨勢。文在寅總統昨天在致《東亞日報》與頻道A主辦的“農創返農博覽會”的賀詞中表示：“去年返農、返村人口超過了49萬人，其中壹半是20多歲、30多歲的青年”，“現在，青年們開始為開拓人生而前往農村的時代到來了。” 產業近代化開始後，農村不斷扮演著城市人力來源的角色，最近卻相反，離開城市到農村的人口越來越多，不能不說是壹個驚人的變化。隨著“嬰兒潮”的退隱，很多五六十歲的人為了人生“第二春”來到農村，但青年農民開始關註農村和農業，把它當作創業的天地。 同時，農創、返農青年的成功事例也在增加。不僅有用智異山地區農產品制作的斷奶食品創下70億韓元銷售額的事例，還有用蟬猴創造1億韓元銷售額的青年農民。利用物聯網阻止病蟲害或將牛奶生產量增加30%以上的牧場等智能農場正在增加。安裝自動駕駛系統的插秧拖拉機已經完成試制操作，即將正式商用。 如今，我國農業正以人工智能、大數據為基礎，迅速向作物、牧畜生產最大化的第二代“智能農業”進化。針對這壹趨勢，李洛淵總理昨天在博覽會上說，“與ICT（信息通信技術）相結合的農業是包括生物產業在內的第四次產業革命的主角”，“青年在農業領域創業，創收上億已成為常事。” 到後天為止的此次博覽會上，全國有89個市、郡參加，展示了對返農的支援項目和創農獲得成功的各種項目。這充分說明了農業應如何轉型和正在怎樣轉型。希望農業領域能出現更多擁有最高技術和熱情的青年或具有成熟經驗的壯年層的成功事例。

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