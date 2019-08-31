美網公開賽鄭現超級大逆轉取勝，第三輪將對戰巨星納達爾. August. 31, 2019 07:28. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 第一盤1-6、第二盤2-6、雖然被逼到了懸崖邊上，但他並沒有放棄。反而鄭現(23歲•韓國體育大學)重新拿起了球拍。對第一輪經歷3小時36分鐘的鏖戰反敗為勝的鄭現來說，這是“充分值得一試”的計分卡成績。實現三盤驚天大逆轉的他接下來將迎戰“左右天才”拉法•納達爾(33歲•西班牙)。 30日(韓國時間)，世界排名第170位的鄭現在美國紐約的比利簡•金國家網球中心舉行的美國網球公開賽男子單打第2輪比賽中，經過3小時22分鐘的激戰，以大比分3比2(1-6、2-6、7-5、6-3、7-6)戰勝了世界排名第34位的老將費爾南多•沃達斯科(36歲•西班牙)。在先失兩局後，連扳三盤，以大逆轉晉級第三輪。這是鄭現繼2017年法網、2018年澳網之後第三次進入大滿貫賽事第三輪(32強)。鄭現通過進入第三輪，確保了16.3萬美元(約1.97億韓元)的獎金。 鄭現將於9月1日與世界排名第二的奪冠大熱門納達爾爭奪一個16強席位。 納達爾因科基納基斯(23歲•澳大利亞•第203位)棄權，在節省體力的情況下進入了第三輪。10歲時的2006年親眼目睹了在首爾舉行的納達爾和費德勒的表演賽的鄭現表示，“今天能贏下這場十分艱苦的比賽，真的很高興。我希望能好好休息，好好管理自己的狀態，在面對納達爾時有好的表現。”到目前為止，鄭現與納達爾有過兩次交鋒，都輸了。這也將是兩人首次在大滿貫賽事中相遇。沃達斯科和納達爾都是左撇子。連續與左撇子選手進行比賽有助於提高對對方的適應能力。NH農協銀行體育團團長朴容國(音)表示：“納達爾是擁有世界最強防守能力的選手。拋開輸贏，為了展示出良好的競技狀態，我們必須在強大的發球基礎上，用節奏快的進攻來攻擊納達爾。” 在第2輪前半段，鄭現顯得身體有些沈重，在擊球和發球方面都處於劣勢，接連輸掉了第1、2盤。第3盤沃達斯科出現了21次失誤，利用對手出現失誤的機會鄭現以7比5追回一盤，隨後在第4盤兩人戰平3-3的情況下連下三局，將比賽拉回到了同一起跑線。 第5盤比賽打到1比4後，再次陷入危機的鄭現頑強地將比分追至4比5，但在5比6的情況下，鄭現在自己的發球局中被對手逼到30比40，送出了賽點。再丟掉一分就可以輸掉整場比賽的危險境地。因沃達斯科連續失誤而擺脫危機的鄭現，此後以正手擊球將盤分扳成6比6平後，在平局決勝制中接連拿下5分並最終取勝，為這場耗時很長的鏖戰畫上了圓滿的句號。 雖然鄭現在ACE方面以8-10落後，在進攻成功次數上以41-49落後，但失誤卻足足比對手少了13個(52-65)。在現場觀看比賽的朴團長評價稱：“鄭現憑借出色的回球和頑強的跑動，將比賽拖入了持久戰，在體力和精神力上戰勝了老將沃達斯科。” 今年的美國公開賽，唯獨五盤比賽較多。到第2輪為止，共進行了23場第5盤大戰，預計將比澳大利亞網球公開賽(24場)、法國網球公開賽(24場)、溫布爾登網球公開賽(21場)多出很多。ATP巡回賽通過官網表示，“鄭現是第1、2輪連續進行了5盤大戰，並進入到第3輪的5人之一。他兩場比賽的總用時接近7個小時，以這樣的狀況進入第3輪比賽，這意味著他從長期的傷病中完全恢復了過來。”

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