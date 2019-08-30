對幹預國政的司法判斷實際上已經結束……應將爭議留給歷史. August. 30, 2019 07:41. . 大法院全員合議機制昨天表示，針對樸槿惠前總統和崔順實，高等法院違反了《公職選舉法》中選任公務員的賄賂罪和其他罪行分開判刑的規定，將案件駁還重審。大法院還認為，三星提供給崔順實方面的3匹馬術用馬與形式上的所有權無關，超出了實際處分權限，因此應包括在賄賂金額中，退回進行有罪重審。 大法院認為，數額最大的三星MIR·K體育財團的捐款，很難認為不是財團而是樸前總統和崔順實親自收受，因此不認為是賄賂。特別是，大法院認為難以認定這壹部分存在脅迫行為，因此壹審和二審都認定的強迫罪也不成立。強迫企業向MIR·K體育財團捐款，是彈劾樸槿惠前總統的最重要理由之壹，但大法院最終予以否認，因此預計這壹部分將引發爭議。 大法院就三星冬季運動英才中心的16億韓元贊助費問題表示，存在為解決經營權繼承這壹懸案而進行的不正當請托，因此認定其為賄賂。因為英才中心的贊助費相當於英才中心收受的第三者賄賂，因此與被認為樸槿惠前總統直接受賄的騎馬援助不同，應該以不正當的請托為前提。大法院認為，單憑三星等大企業存在繼承工作這壹懸案，可以視為有可能進行默認性請托，因此認定了比壹審和二審更大範圍不正當請托的成立。 如果三星副會長李在镕壹案的駁還審判按照大法院的宗旨進行宣判，那麽賄賂贈與額和貪汙額將增加到86億韓元。在調查階段被拘留的李在镕副會長在上訴審中，只有36億韓元的賄賂和貪汙被認定後獲釋。但是，即使把3匹馬和英才中心的贊助費視為賄賂，與其說是企業方面行使權力的積極賄賂，不如說是企業方面迫於權力的壓迫而被動行賄，因此，應該考慮這些情況，決定刑量和是否緩期執行。就樸槿惠前總統和崔順實而言，由於對MIR•K體育財團的強迫罪沒有成立，刑罰有所減少，但隨著受賄金額增加，受賄罪被分開宣判，預計從整體上刑量將會增加。 雖然三人的刑量都還沒有確定，但是司法部門對幹預國政事件的重要爭論點的判斷，已全部浮現輪廓。三星方面在大法院宣判後表示：“今後不會再重蹈覆轍，將忠實履行企業應有的職責。”法院應根據迅速審判的原則，盡快結束駁回重審，為圍繞赦免樸槿惠前總統的問題展開討論鋪平道路。圍繞幹預國政的爭論，只能慢慢留給歷史判斷的領域。

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