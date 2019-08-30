出戰PGA巡回賽收官站巡回錦標賽的任成宰. August. 30, 2019 07:41. by 李憲宰 uni@donga.com. “很有意思，很神奇，感到很幸福。” 29日，從電話那頭傳來的任成宰(21歲•CJ大韓通運)的聲音中，似乎還能感受到美國職業高爾夫(PGA)巡回賽季後賽收官戰—巡回錦標賽的余韻。 今年首次征戰PGA巡回賽的任成宰是唯一一名出戰只有聯邦快遞杯積分排名前30名才能參加的巡回錦標賽的新人。他堂堂正正地站在連“高爾夫皇帝”泰格•伍茲(美國)都沒能踏上的舞臺，以第19位的成績結束了2018~2019賽季的比賽，他被認為是通過選手投票選出的新人王0順位。 他說：“即使沒有伍茲，其他了不起的球員也都在。本賽季的目標定的就是進軍巡回錦標賽，現在終於實現了夢想。幾年前我只在電視裏看到過他們，現在卻和能他們站在同一個球場上，真的太神奇了。”結束漫長的賽季後，任成宰最近在美國佐治亞州亞特蘭大難得地休息。他在結束兩周的短暫休息後，將通過9月12日開賽的綠薔薇精英賽開啟自己的2019~2020賽季。 ○ 任成宰選出的“雙擊(Two Shots)” 任成宰在本賽季共參加了35場比賽。可以說，他從未間斷地參加了幾乎所有有資格參賽的賽事。任成宰表示：“因為是從小就夢想的PGA巡回賽，因此所有比賽都很可惜。每次出去都會有成績，隨之而來的獎金也是很有意思的。”26次晉級，獲得285.1134萬美元(約34.7億韓元)獎金的他表示，“沒有另外找房子，而是和父母一起在舉行比賽的當地酒店裏滯留。好像在旅行一樣，很有意思地征戰了巡回賽。” 2018年10月，任成宰在首場大賽喜互惠公開賽(Safeway Open)上獲得並列第4名，順利出發。讓人感覺他會打好的是今年3月舉行的有著“第五大滿貫”之稱的球員錦標賽。在第2輪13號洞，他打出了自來到美國後的第一個一桿進洞。在152碼的距離用8號鐵桿擊出的球在吃到後旋後滾進了球洞。任成宰表示，“雖然在那次大賽上被淘汰，但之後就順利地解決了。最重要的是能堅持打，感覺很好。” 他選擇的另一個“擊球”是季後賽第二場寶馬錦標賽第四輪7號洞(5桿)的老鷹擊球。任成宰表示：“進入第四輪之前，進軍巡回錦標賽非常驚險。緊張得連針都紮不進脖子。但是在那個球洞打出的吊高球(高高飛起的切球)直接轉化成了老鷹球，因此得以進軍(巡回錦標賽)。” ○ “幸運也是實力的體現” 任成宰常說：“我是個幸運的人。”PGA Web.com巡回賽(2級巡回賽•現在的Korn Ferry巡回賽)第一年就直接獲得PGA巡回賽直接參賽權(非年卡)就是代表性的例子。 Web.com巡回賽是PGA巡回賽冠軍經驗者摸爬滾打的舞臺。但是任成宰在去年1月的Web.com巡回賽首秀巴哈馬精英賽上一下子就獲得了冠軍。他說：“所有的擊球都如我所願。 這是我最大的幸運。”在獲得下一站亞軍的同時，他僅用了兩站比賽就拿到了PGA巡回賽直接參賽權。從國家代表→日本巡回賽→PGA次級巡回賽→PGA巡回賽→進軍巡回錦標賽等曾所期望的一切，到目前為止都順利達成了。 任成宰下賽季的目標是在2020年東京奧運會上取得好成績，並再次參加巡回錦標賽。為此，在保持強項發球和長鐵桿的同時，要彌補此前稍弱的短桿。他說：“比起球道木桿(Fairway Woods)，1號木桿(Driver)更舒服。雖然不是長打者，但我有信心準確地擊球。”他本賽季的發球平均飛行距離為295.9碼，排在PGA巡回賽所有球員的並列第81位。

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