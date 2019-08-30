說我的自拍照很搞笑？60多歲攝影巨匠活潑的抵抗. August. 30, 2019 07:42. by 金民 kimmin@donga.com. 在智能手機改變的世界的各種形象中，最明顯的就是“自拍(Self-Camera，簡稱Selfi)”。現在只要在Instagram上搜索“#Selfi”，全世界就會出現4.03億個以上的帖子。最近，美國殿堂級攝影師辛迪•雪曼(Cindy Sherman•65歲)也參與了這一巨大的“自拍浪潮”，引起了人們的關註。但是雪曼的照片和一般的社交網絡服務(SNS)自拍有所不同。她利用各種過濾器，制造出滑稽、歪曲的畫面。這樣的她的各種自拍作品正在首爾江南區高麗亞娜美術館舉行的國際企劃展《永遠年輕(Youth Before Age)》中展示。 該展覽以在老齡社會強調的“年輕”為主題。展覽共展出國內外13組作家的照片、裝置、影像等21幅作品。這些作品諷刺了所有人為了看起來年輕而努力的潮流，或檢討在現代社會年紀大究竟是什麽意思。雪曼的Instagram自拍在展廳的一間屋子裏用iPad和墻面印花展示。 事實上，雪曼在上世紀80年代所展示的工作，可以說是“自拍”的鼻祖。她的第一系列作品《無題電影劇照》(1977~1980年)中描寫了扮演阿爾弗雷德•希區柯克電影中登場的女主人公的雪曼的各種形象。她用不同的頭發顏色或衣服進行演繹，以各種形態展現了自己的認同感。之後通過《Centerfold(雜誌的中間插頁)》《Sexy Pictures(性感圖片)》等系列以千變萬化的面貌描寫自己的她，對大眾媒體中女性的形象提出質疑，或描繪出變化多端的女性欲望，並成為傳奇攝影師。 從這個脈絡來看，展廳裏看到的她的“破爛不堪的”造型，不僅僅是搞笑的惡作劇。這反而可以解讀為她對只追求一時華麗感的SNS的一種抵抗。這是不是反而揭露了，不分時間和場所，對準智能手機相機的群眾的素顏？ 雪曼的自拍並不是由她一手打造的。只是，通過SNS收到展示主題和企劃意圖的作家允許了展示。據悉，這是她在中國之後第二次在展示會上公開自己的個人自拍。該展覽將一直持續到11月9日。

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