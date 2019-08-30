中國罕見地公開裝甲車駛入香港的照片……警告武裝介入. August. 30, 2019 07:41. by 尹完準 zeitung@donga.com. 在香港特區政府對持續不斷的示威公開表明可能實施戒嚴的情況下，裝甲車等中國陸海空軍兵力29日淩晨進入香港。中國表示，這是中國軍隊駐香港兵力的年度輪換，但面對31日的大規模示威，中國武力介入的可能性越來越大。 中國官方媒體新華社今日上午通過“權威發布”形式表示，“開始第22次中國駐港部隊的輪換行動，這次輪換是按照中國駐港部隊法的輪換規定執行的，是經（共產黨）中央軍委批準的例行正常輪換。”“中央軍委批準”指的是軍委主席、中國國家主席習近平作出的指示。中國媒體紛紛援引新華社進行了大書特書。 隨後，新華社公布了3張照片。這是淩晨裝甲車排隊通過香港和廣東省深圳市交界地區的皇崗檢查站進入香港公路的場面。僅照片上就捕捉到了至少5輛裝甲車。公開的照片還包括載著兵力的軍用卡車依次通過皇崗檢查站，以及通過香港港口搭載兵力的中國軍艦抵達的場面。 新華社當天下午報道，“輪換行動已經完成”，“通過諸多關卡，（兵力和裝備）通過各種道路，以及海上和空中，進入到了香港駐地”。軍隊方面表示：“堅決服從黨中央和中央軍委的指揮，貫徹‘壹國兩制’方針，維護國家主權、安全和發展利益。”中國表示，在澳門也進行了第20次駐軍輪換，並再次強調此次兵力移動是定期輪換部署。去年和2016年也在同壹時期發生了駐香港中國軍隊的兵力輪換，當時中國媒體對此進行了報道。 但是，在香港事態日益激化的情況下，公開裝甲車趁著深夜進入香港公路的場面並進行大規模報道，可以解釋為是在警告隨時可能進行武力介入。香港特區行政長官林鄭月娥27日表示，正在考慮根據賦予自己的非常規權力，52年來再次啟動事實上的戒嚴令——《緊急法》。 特別是，香港警方以有可能發生暴力示威為由，禁止了本月31日的大規模示威，使緊張局勢達到高潮。主導31日示威的“民間人權陣線”方面計劃舉行要求香港行政長官和立法會議員直接選舉的示威。示威隊表示會遊行到中央政府駐香港聯絡辦公室，因此有可能與警方發生沖突。“民間人權陣線”是主導6月200萬人示威和本月18日170萬人示威的團體。示威隊預告說，下月1日將再次在香港國際機場舉行示威。 有預測認為，特別是下個月2日將舉行總罷工和大學生、初高中生參與的罷課，將成為香港事態的新分水嶺。

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