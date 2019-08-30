盡管韓國要求克制，美國仍表示“對廢除軍事情報保護協定感到失望”. August. 30, 2019 07:41. by 常駐華盛頓記者 金正安、朴孝睦記者 tree624@donga.comjkim@donga.com. 盡管韓國政府要求美國針對韓國廢除《韓日軍事情報保護協定》壹事克制對韓國的批評，美國28日（當地時間）再次表明立場稱“感到失望”。 美國國防部長馬克·埃斯珀當天在國防部大樓與參謀長聯席會議主席約瑟夫·鄧福德舉行上任後首次聯合記者會，就韓國廢除《軍事情報保護協定》的決定表示，“對參與其中的韓日雙方非常失望（very disappoint）。”鄧福德也指出：“我贊同埃斯珀部長的失望”，“（廢除軍事情報保護協定）是韓日關系的倒退。”在因日本采取出口限制措施引發的韓日矛盾達到高潮的情況下，美國高層官員公開表明對日本的失望之情尚屬首次。此外，對於韓國政府召見美國駐韓大使哈裏·哈裏斯、要求美方克制對廢除軍事情報保護協定相關問題表達不滿壹事，美國國務院回避了媒體的提問，只是重申原有立場稱，“美國對文在寅政府沒有延長軍事情報保護協定感到強烈擔心和失望”。 對此，青瓦臺相關人士29日就美國繼續對廢除軍事情報保護協定表示不滿壹事表示：“（美國）確實應該增進同盟關系和友好關系，但在韓國國家利益面前，任何事情都不能放在第壹位。”不過，青瓦臺表示：“對於（與韓美同盟相關的）擔心，今後將通過更多的溝通來（讓美國）理解，並竭盡全力使兩國在安保、經濟、外交等所有領域的溝通實質上無懈可擊。”

한국어