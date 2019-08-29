日本實施“白色清單”除名……“化危機為機遇”：科學界的悔恨與決心. August. 29, 2019 07:58. . 日本昨天按計劃實行“出口貿易管理令”，將韓國從“白色清單（出口程序簡化國家）”除名。隨著日本大幅加強對韓出口程序，韓國企業將面臨不知道何時、哪些品種會被指定為個別審查品種的不確定性。隨著日本結束旨在對韓貿易報復的制度性安排，韓日矛盾進入了長期化局面。 對此，我國政府宣布，從明年起的3年內，在原材料、零部件、裝備領域超過100個核心品種的研發上投入5萬億韓元以上，並多次表明了將向世界貿易組織起訴的方針。國務總理李洛淵表示決心說：“我們再次敦促，日本在不要使事態進壹步惡化的同時，要為恢復日韓關系而真誠地進行對話”，“我們將以長遠的眼光，壹如既往地發展原材料、零部件、設備產業。” 在政府和經濟界壹致強調培養零部件和材料產業的今天，或許是推動韓國產業競爭力更上壹層樓的好時機。科學技術信息通訊部科學技術革新本部本部長金成洙27日指出，過去政府疏忽了很難發表論文或專利的原材料、零部件、裝備領域的投資，有必要對國家主力產業進行研發投資。金成洙本部長最終紅了眼眶說，“這壹問題關系到科學技術人員的自尊心”。就像他所說的“要打理主力產業的基礎，仔細地填補研發的死角地帶和縫隙”壹樣，此次與日本的矛盾成了重新審視韓國經濟漏洞的契機。 就像“危機就是機會”的說法壹樣，應該把危機當作從根本上革新原材料、零部件、裝備產業生態界的絕好機會。政府和民間要齊心協力，制定長期的、根本性的對策，並盡快實施。不僅是研究開發，在稅制、許可、金融等方面為企業營造良好的工作環境也很重要。日方表示，作為追加報復措施，可以考慮提高關稅、限制匯款、強化簽證發放標準等。為了避免矛盾進壹步惡化，應該壹邊管理危機，壹邊用長遠的眼光制定解決構圖。

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