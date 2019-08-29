鄭現在美網男單首輪逆轉取勝. August. 29, 2019 07:58. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “只要站在球場上，我就很開心。” 對於本賽季的鄭現(23歲•韓國體育大學•世界排名第170位)來說，“以健康的身體握拍”有著與眾不同的意義。自從2月在荷蘭鹿特丹舉行的ABN阿姆羅世界網球錦標賽(荷蘭公開賽)後，因腰部受傷，他已經5個月沒有踏上球場。在4場大滿貫賽事中，他缺席了法國網球公開賽和溫布爾登網球公開賽兩場大賽。在去年澳大利亞網球公開賽4強戰中，在因腳上的水泡皮膚變得紅腫的情況下，他僅以“不能讓球迷失望”的理由與“網球皇帝”羅傑•費德勒(38歲•瑞士•第3位)抗衡。這樣的鄭現因為生病不能上場，可見他的受傷程度。 28日，在美國紐約舉行的本賽季最後一場大滿貫賽事美國網球公開賽男子單打第1輪比賽中，鄭現以3比2(3-6、6-4、6-7、6-4、6-2)戰勝艾尼斯托•艾斯科貝多(23歲•美國•第236位)。在如此渴望的球場上奔跑了3小時36分的鄭現，經過5盤較量，最終反敗為勝，連續3年成功闖入美國公開賽第二輪。鄭現表示，“好像很好地戰勝了空白期。看到一起參加巡回賽的選手們在球場上奔跑，我也想快點站在球場上。雖然本賽季剩下的比賽不多，但我希望在沒有傷病的情況下結束賽季。” 比賽內容也非常好。當天鄭現共發出17個ACE球。此前被指為弱點的發球得到了改善。在進攻成功次數方面，鄭現也以64：46遙遙領先。值得一提的是，本場他的上網成功率高達84%(21/25)。在現場觀看比賽的NH農協銀行體育團團長朴容國(音)表示：“今天鄭現的身體狀況看起來還不錯。基本上恢復到了表現最好的時候的70%水平。在自己的發球局中，出現了攻擊性的發球，這樣他就能夠輕松掌控比賽。只不過，他發球時還沒有以前那種爆發力。這部分需要和教練們一起研究發球技巧，去完善它。” 29日，鄭現將在第二輪比賽中對陣36歲的老將費爾南多•沃達斯科(西班牙•第34位)。對手是2009年世界排名曾來到過第7位的有實力的選手。鄭現在2015年的US 紅土網球場16強戰中曾以0比2敗給了沃達斯科。在巡回賽單打比賽中，沃達斯科曾7次奪冠，其中2次是在硬地球場奪冠，5次是在紅土球場奪冠，整體上來說在紅土球場實力更較強。鄭現表示：“沃達斯科技術出眾，是一名難纏的球員。因為我是挑戰者，所以會抱著學習的態度努力去拼，爭取取得好的結果。”

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